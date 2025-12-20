الأحد 2025-12-21 01:11 ص

بلدية إربد تمدد العمل بمديرية ضريبة الأبنية

السبت، 20-12-2025 10:32 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت بلدية إربد الكبرى عن تمديد ساعات العمل في مديرية ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) حتى الساعة 5 مساءً، ولنهاية العام الحالي.اضافة اعلان


وقالت البلدية في بيان اليوم السبت، إن القرار يأتي للتسهيل على المواطنين والمكلفين، ومنحهم الفرصة لتسديد ما عليهم من ضرائب قبل نهاية العام، للاستفادة من إعفاء بنسبة 20 بالمئة.

وأوضحت، البلدية أن الدوام في المديرية سيكون حتى الساعة 5 مساءً طيلة أيام الأسبوع، مع استمرار العمل أيام الجمع والعطل الرسمية ابتداءً من الساعة 10 صباحا وحتى 4 عصرا، وذلك حتى نهاية كانون الأول الحالي.
 
 


