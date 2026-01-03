بلدية إربد تمهل جميع المتعهدين أسبوعا لتصويب ومعالجة الحفر في الشوارع

12:01 م

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى إيقاف جميع المتعهدين العاملين في شوارع المدينة ومنعهم من إجراء أي عمليات حفر جديدة، لحين قيامهم بتصويب الأوضاع ومعالجة جميع مواقع الحفر، مانحةً إياهم مهلة أسبوع واحد لإنهاء الأعمال. اضافة اعلان





وقال رئيس لجنة البلدية، عماد العزام، إنه عمّم بإيقاف إصدار تصاريح الحفر بكافة اشكالها، مشيرًا إلى أنه عقد لقاءً مع مقاولي الحفريات والشركات المنفذة لمشاريع الكهرباء وخطوط الصرف الصحي والمياه، وطلب منهم وضع خطة شاملة لمعالجة جميع مواطن الخلل، وإعادة الأوضاع في شوارع المدينة إلى ما كانت عليه، ضمن المواصفات والشروط المعتمدة لدى البلدية وخلال المدة التي حددتها البلدية.



وأكد العزام أن البلدية ستقوم بتحميل هذه الشركات كامل الأضرار التي نتجت خلال الأيام الأخيرة بسبب هذه الحفريات.



وأضاف أنه طلب من شركة مياه اليرموك إجراء أعمال صيانة مستعجلة لبعض المناهل التي تسببت بعدد من الإشكالات خلال فترة المنخفض الجوي.



وبيّن أنه عمّم على جهاز الإشراف في البلدية أهمية متابعة جميع ملاحظات المواطنين التي وردت إلى غرفة الطوارئ خلال المنخفض، والعمل على حلّها بشكل فوري ودون أي تأخير.

