بلدية إربد تنجز أجزاء واسعة من شارع عمان

وأوضح الناطق الإعلامي لبلدية إربد غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أسباب تأخر تعبيد أجزاء من الشارع الذي أعلنت البلدية عن إغلاقه يوم 22 كانون الأول الماضي، وقال إن التأخير جاء بسبب إجراءات عدة اتخذتها البلدية قبل البدء في تنفيذ المشروع، أبرزها إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار على الشارع، والتنسيق مع شركات الاتصالات وشركة كهرباء محافظة إربد لوجود خطوط اتصالات وكهرباء وجب التعامل معها، إضافة إلى شح كميات الأسفلت السائل من المصدر.
وبين التل، إن الجزء الثاني من الطريق (ابتداء من ميدان عبد المهدي بني هاني ولغاية ميدان الشهيد معاذ الكساسبة) شهد عملية إعادة إنشاء بالكامل من خلال وضع طبقتين من "روك فيل" وطبقتين من "بيس كورس"، إذ ستباشر البلدية تعبيد هذا الجزء بالخلطة الإسفلتية الساخنة بمجرد توفر المادة السائلة الخاصة بالتعبيد من المصدر.
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