 
الأربعاء 2025-01-08 09:04 م
 

بلدية إربد تنجز أجزاء واسعة من شارع عمان

بلدية اربد الكبرى
بلدية اربد الكبرى
الأربعاء، 08-01-2025 07:29 م
الوكيل الإخباري-   أنجزت بلدية إربد الكبرى، اليوم الأربعاء، أعمال التعبيد لأجزاء واسعة من شارع عمان ابتداء من تقاطعه مع شارع الملك حسين بن طلال "إشارة ذيابات" ولغاية ميدان عبد المهدي بني هاني.اضافة اعلان

وأوضح الناطق الإعلامي لبلدية إربد غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أسباب تأخر تعبيد أجزاء من الشارع الذي أعلنت البلدية عن إغلاقه يوم 22 كانون الأول الماضي، وقال إن التأخير جاء بسبب إجراءات عدة اتخذتها البلدية قبل البدء في تنفيذ المشروع، أبرزها إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار على الشارع، والتنسيق مع شركات الاتصالات وشركة كهرباء محافظة إربد لوجود خطوط اتصالات وكهرباء وجب التعامل معها، إضافة إلى شح كميات الأسفلت السائل من المصدر.
وبين التل، إن الجزء الثاني من الطريق (ابتداء من ميدان عبد المهدي بني هاني ولغاية ميدان الشهيد معاذ الكساسبة) شهد عملية إعادة إنشاء بالكامل من خلال وضع طبقتين من "روك فيل" وطبقتين من "بيس كورس"، إذ ستباشر البلدية تعبيد هذا الجزء بالخلطة الإسفلتية الساخنة بمجرد توفر المادة السائلة الخاصة بالتعبيد من المصدر.
 
gnews

أحدث الأخبار

أمانة عمان

أخبار محلية الأمانة: خصم 20 % على عوائد التنظيم لغاية 30 نيسان المقبل

السوق الشعبي في مادبا

أخبار محلية بلدية مادبا تعيد فتح سوق الجمعة الشعبي

مجلس النواب

شؤون برلمانية مجلس النواب يقر مشروع الموازنة العامة بأغلبية 90 نائبًا

غزة

فلسطين العثور على جثتي محتجزين اسرائيليين في غزة

سرايا القدس-كتيبة طولكرم

فلسطين سرايا القدس-كتيبة طولكرم: نخوض معارك عنيفة مع قوات الاحتلال

الزرقاء

أخبار محلية اختتام مشروع "مرساة - الأمن الشامل والشباب المرن" في الزرقاء

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الخارجية الأردنية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الياباني

وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي

عربي ودولي المبعوث الأميركي قد يتوجه للدوحة للمشاركة بمباحثات صفقة التبادل



 




الأكثر مشاهدة