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بلدية إربد تُنذر 1017 منشأة وتُخالف 160 خلال كانون الثاني الماضي

بلدية إربد الكبرى
بلدية إربد
الثلاثاء، 18-02-2025 06:21 م

الوكيل الإخباري-    أنذرت بلدية إربد الكبرى 1017 منشأة خلال كانون الثاني الماضي، وفق مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري.

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وقال العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 160 منشأة، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 1185.


وبين أن الدائرة تعاملت مع 15 شكوى، فيما تم تحويل 25 منشأة وأفرادا إلى المحافظ لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم بسبب مخالفات، كما بلغ عدد كشوفات رخص المهن 98.

 
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