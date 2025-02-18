بلدية إربد تُنذر 1017 منشأة وتُخالف 160 خلال كانون الثاني الماضي

الوكيل الإخباري- أنذرت بلدية إربد الكبرى 1017 منشأة خلال كانون الثاني الماضي، وفق مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري.

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وقال العمري، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 160 منشأة، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 1185.