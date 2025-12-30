بلدية إربد تنذر 2051 منشأة وتخالف 400 أخرى خلال تشرين الثاني

الوكيل الإخباري- قال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في بلدية إربد الكبرى، يحيى العمري، إن البلدية أنذرت 2051 منشأة داخل حدود البلدية خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وأضاف العمري الثلاثاء، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 400 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 2823، وتم إغلاق 13 منشأة.