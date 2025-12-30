بلدية إربد تنذر 2051 منشأة وتخالف 400 أخرى خلال تشرين الثاني

وأضاف العمري الثلاثاء، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق 400 منشأة ضمن حدود البلدية، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 2823، وتم إغلاق 13 منشأة.
وبيّن أن الدائرة تلقت 36 شكوى تم التعامل معها، مشيرًا إلى أن الدائرة تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق، فيما بلغ عدد كشوفات رخص المهن 101.
