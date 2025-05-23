بلدية إربد تنهي تزيين معالم المدينة وطرقها احتفاءً بعيد الاستقلال

الوكيل الإخباري- أنهت بلدية إربد الكبرى تزيين معالم المدينة وطرقها احتفاءً بعيد استقلال المملكة الـ79، الذي يصادف يوم الأحد الموافق 25 أيار.

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وعملت البلدية، منذ عدة أيام، على رفع الأعلام الأردنية على جميع السواري في المدينة والمباني، إضافة إلى وضع اليافطات المعبرة عن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل أردني وأردنية.



وقامت البلدية بطباعة عدد كبير من الملصقات واليافطات التي تحمل شعار الاستقلال المعتمد، والتي باتت موجودة على جميع المباني الرسمية التابعة لبلدية إربد الكبرى، وعلى أبرز المعالم، وأهم التقاطعات والميادين، وفي جميع اللوحات الإلكترونية التي وزعتها البلدية في عدد كبير من مناطقها.