بلدية إربد تنهي تزيين معالم المدينة وطرقها احتفاءً بعيد الاستقلال

وعملت البلدية، منذ عدة أيام، على رفع الأعلام الأردنية على جميع السواري في المدينة والمباني، إضافة إلى وضع اليافطات المعبرة عن هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل أردني وأردنية.
وقامت البلدية بطباعة عدد كبير من الملصقات واليافطات التي تحمل شعار الاستقلال المعتمد، والتي باتت موجودة على جميع المباني الرسمية التابعة لبلدية إربد الكبرى، وعلى أبرز المعالم، وأهم التقاطعات والميادين، وفي جميع اللوحات الإلكترونية التي وزعتها البلدية في عدد كبير من مناطقها.
وحرصت البلدية على توزيع عدد كبير من الأعلام الأردنية على الدوائر الرسمية والمدارس والمواطنين على حد سواء، بالإضافة إلى إنارة جميع مباني المناطق والدوائر التابعة لها بألوان العلم الأردني.
-
أخبار متعلقة
-
الزرقاء تتزين فرحًا بعيد الاستقلال الـ79
-
محافظة الطفيلة تحتفل بعيد الاستقلال
-
عجلون تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 بحفل جماهيري ومسيرات وطنية
-
الأردن يترأس أول اجتماع للجنة التقنيات السيبرانية بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
-
محافظة جرش تحتفل بعيد الاستقلال في ساحة المدرج الجنوبي
-
المفرق تحتفل بعيد الاستقلال الـ79
-
محافظة البلقاء تحتفل بعيد الاستقلال الـ79
-
الآلاف من المواطنين يحتفلون بعيد الاستقلال في إربد