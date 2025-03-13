 
الخميس 2025-03-13 12:43 م
 

بلدية إربد توقع اتفاقية لشراء 750 حاوية نفايات معدنية

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الحاويات التي جرى الاتفاق عليها
 
الخميس، 13-03-2025 10:37 ص

الوكيل الإخباري-أنهت بلدية إربد الكبرى الإجراءات المتعلقة بشراء وتوريد 750 حاوية نفايات معدنية بسعة (1100) لتر.

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ووقّع رئيس البلدية، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، اتفاقية توريد الحاويات، على ألا تتجاوز مدة تسليمها 60 يومًا.


من جهتها، أوضحت مديرة مديرية العطاءات في البلدية، المهندسة إيناس حداد، أن هذه الحاويات ستكون بمواصفات عالية الجودة، ومطابقة للمعايير العالمية، وبسعر معتدل.


وأضافت حداد أن الشراء جاء نظرًا للحاجة الملحّة للبلدية في ظل الزيادة المستمرة في التجمعات السكانية، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود للحفاظ على النظافة العامة في المدينة.


وأشارت إلى أن البلدية ستوزع هذه الحاويات وفق خطة مدروسة، بحيث تُخصص للأماكن الأكثر احتياجًا، مع استبدال الحاويات التالفة في مختلف المناطق.


ودعت حداد المواطنين إلى التعاون مع البلدية للحفاظ على نظافة المدينة، مشددةً على أهمية الالتزام بطرح النفايات داخل الحاويات المخصصة لها، وضمن الأوقات المحددة من قبل البلدية.

 
 
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