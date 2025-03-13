بلدية إربد توقع اتفاقية لشراء 750 حاوية نفايات معدنية

ووقّع رئيس البلدية، الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، اتفاقية توريد الحاويات، على ألا تتجاوز مدة تسليمها 60 يومًا.
من جهتها، أوضحت مديرة مديرية العطاءات في البلدية، المهندسة إيناس حداد، أن هذه الحاويات ستكون بمواصفات عالية الجودة، ومطابقة للمعايير العالمية، وبسعر معتدل.
وأضافت حداد أن الشراء جاء نظرًا للحاجة الملحّة للبلدية في ظل الزيادة المستمرة في التجمعات السكانية، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود للحفاظ على النظافة العامة في المدينة.
وأشارت إلى أن البلدية ستوزع هذه الحاويات وفق خطة مدروسة، بحيث تُخصص للأماكن الأكثر احتياجًا، مع استبدال الحاويات التالفة في مختلف المناطق.
ودعت حداد المواطنين إلى التعاون مع البلدية للحفاظ على نظافة المدينة، مشددةً على أهمية الالتزام بطرح النفايات داخل الحاويات المخصصة لها، وضمن الأوقات المحددة من قبل البلدية.
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة تدعو المكلفين لتقديم إقرارات دخل 2024 قبل 30 نيسان المقبل
-
تعميم صادر عن البنك المركزي لجميع البنوك
-
أمسية ثقافية رمضانية في العقبة
-
الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارا جنوب غرب باكستان
-
مأدبا: اختتام ورشات عمل "مشروع تراثكِ: المرأة والثقافة والتنمية"
-
مخالفة كارثية .. السير تكشف عن سبب الحادث الذي أودى بحياة 3 أشخاص
-
899 مليون دينار حوالات مالية عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية 2025
-
وفاة 3 اشخاص و اصابة 11 اخرين إثر حادث تصادم في عمان