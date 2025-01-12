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بلدية إربد والأونروا تبحثان أوجه التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأحد، 12-01-2025 09:09 م
الوكيل الإخباري-  بحث رئيس بلدية إربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، مع مسؤول الأونروا في الأردن، أولف بيكر، أوجه التعاون المشترك، بحضور عدد من المسؤولين العاملين في الأونروا بمحافظة إربد، ورئيس لجنة تحسين مخيم إربد، محمود فواز.اضافة اعلان


وقال الكوفحي، إن بلدية إربد تعمل جاهدة لتقديم العديد من الخدمات وإدامة النظافة في مخيم إربد، وتواصل عملها لخدمة القاطنين فيه، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي واجهتها الأونروا أخيرا.

بدوره، عبر بيكر، عن الشكر لرئيس البلدية وكوادرها على تعاونهم المستمر مع الوكالة، خاصة في مجال إدارة النفايات الصلبة، الأمر الذي وفر أكثر من خمسين ألف دينار بفضل حملات النظافة المستمرة.

وأجرى الحاضرون جولة داخل مخيم إربد شملت مدارس الوكالة، ومركز تأهيل ذوي الإعاقة، إضافة إلى مشاركتهم في حملة نظافة أقامتها البلدية في شارع بلاط الشهداء وداخل أحياء المخيم ضمن حدود منطقة النصر.
 
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