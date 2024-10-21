بلدية إربد : 14000 طن نفايات خلال أيلول الماضي

12:57 م

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الوكيل الإخباري- جمعت كوادر مديرية البيئة في بلدية إربد الكبرى قرابة 14000 طن من النفايات الصلبة المنزلية، ونقلتها إلى مكب الأكيدر خلال شهر أيلول الماضي. اضافة اعلان





وقال مدير المديرية مأمون زيود، الاثنين، إن كوادر المديرية والآليات رفعت 1600 طن نفايات من الردم، و85 طن نفايات من أشجار وكرتون ومخلفات الخضار والفواكه، ونقلت لمكبات خاصة.



وأضاف أنه تمت صيانة 95 حاوية وتوزيع 60 أُخرى و20 برميلا، وترحيل 35 حاوية تالفة غير قابلة للصيانة، وتركيب 10 سلل مهملات في بعض المدارس الحكومية وإجراء 75 حملة تنظيف للساحات، صباحية وليلية، ووضع حاويات ونش حجم 5 أمتار مكعبة في المناطق ذات الضغط الكبير وتنظيف الدواوير والميادين جميعها من الأعشاب الجافة والنفايات، كما تم القيام بحملات رش يومية وشطف وتعقيم مجمع عمان كل جمعة.



وأوضح أن الرمي العشوائي للنفايات ووضعها في غير الأماكن المخصصة والوقت المخصص يزيد من عبء عمال الوطن، وإخراج النفايات في جميع الأوقات وخاصة بعد مرور كابسة النفايات ومرور عامل الوطن، يؤدي إلى بقائها في الشارع مدة أطول، مما يزيد من حجم الأضرار البيئية المختلفة ويشوه المنظر العام ويحدث مكاره صحية.



وأشار إلى أن المواطن شريك للبلدية في المحافظة على النظافة، وأن كوادر مديرية النظافة العامة هم من أبناء الوطن ومشاركتهم هذا الواجب الوطني لا ينقص من شأن أحد، والجميع شركاء في هذا الواجب وهذا العمل ولا مجال لثقافة العيب.