بلدية إربد: 18 ألف مواطن استفادوا من إعفاءات ضريبة المسقفات

وقال رئيس لجنة بلدية إربد عماد العزام إن قيمة ما حققته البلدية من تحصيلات من تلك الضرائب بلغ 3.436 مليون دينار، حيث بلغت قيمة ما حصلته ضريبة "المسقفات" 2 مليون دينار، والإيجارات 750 ألف دينار، وعوئاد التنظيم والتعبيد والتعويضات 500 ألف دينار، و125 ألف دينار فضلات طرق.
وبين أن عدد الأشخاص المستفيدين من إعفاءات المباني المؤجرة بلغ 530 شخصا، بينما بلغ عدد المستفيدين من ملفات الفضلات والتعويضات 4650 حالة.
وأشار إلى أن المبالغ التي حصلتها البلدية ستعزز الملاءة المالية للبلدية بما يمكّنها من تحسين واقع الخدمات والبنية التحتية المقدمة للمواطنين.
-
أخبار متعلقة
-
جهود مكثفة من مياهنا لمعرفة أسباب تغير المياه في الشميساني
-
مذكرة تفاهم لاستثمار 2000 دونم في المنطقة الحرة الكرامة
-
وزير الاستثمار يبحث والسفير الياباني التعاون الاقتصادي
-
وزارة الشباب تواصل برامجها التوعوية ضمن حملة "شتاء آمن"
-
الصحة: 100 مركز صحي شامل لإصدار شهادات خلو أمراض للحجاج (أسماء)
-
بني مصطفى تبحث مع وكيل الأمين العام للإسكوا التعاون في مجال البرامج الاجتماعية
-
نمروقة تبحث مع نواب الشؤون الخارجية جهود الدبلوماسية الأردنية
-
الملك يلتقي أعضاء المكتب الدائم لمجلس الأعيان