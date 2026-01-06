الثلاثاء 2026-01-06 07:30 م

بلدية إربد: 18 ألف مواطن استفادوا من إعفاءات ضريبة المسقفات

الثلاثاء، 06-01-2026 07:22 م

الوكيل الإخباري- استفاد نحو 18300 مواطن في بلدية إربد الكبرى، من الإعفاءات الضريبية على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، وبدل التحققات والعوائد، وفضلات الطرق والإيجارات، التي أقرتها الحكومة.

وقال رئيس لجنة بلدية إربد عماد العزام إن قيمة ما حققته البلدية من تحصيلات من تلك الضرائب بلغ 3.436 مليون دينار، حيث بلغت قيمة ما حصلته ضريبة "المسقفات" 2 مليون دينار، والإيجارات 750 ألف دينار، وعوئاد التنظيم والتعبيد والتعويضات 500 ألف دينار، و125 ألف دينار فضلات طرق.


وبين أن عدد الأشخاص المستفيدين من إعفاءات المباني المؤجرة بلغ 530 شخصا، بينما بلغ عدد المستفيدين من ملفات الفضلات والتعويضات 4650 حالة.


وأشار إلى أن المبالغ التي حصلتها البلدية ستعزز الملاءة المالية للبلدية بما يمكّنها من تحسين واقع الخدمات والبنية التحتية المقدمة للمواطنين.

 
 


