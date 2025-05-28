بلدية اربد الكبرى تحدد أماكن بيع الأضاحي

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية اربد الكبرى تعليمات وأماكن بيع الأضاحي لهذا العام، بهدف تنظيم العملية والمحافظة على مصالح التجار والمواطنين والبلدية على حد سواء.

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وقال مدير مديرية الشؤون الصحية في البلدية المهندس يحيى العمري اليوم الأربعاء، إن المجلس البلدي اتخذ قرارا حدد من خلاله أماكن بيع الأضاحي لتكون في شارع عطية بني هاني، المعروف باسم شارع فوعرا "طريق المزارع"، شارع فراس العجلوني "ساحة الإسكان"، شارع البتراء ضمن حدود بلدية اربد الكبرى، شارع عمان مقابل بئر حكما، طريق حوارة باتجاه مدينة الشاحنات، أرض مملوكة للبلدية شمال دوار البياضة، الملاحم الواقعة على طريق حوارة، مزارع شارع عطية بني هاني "شارع فوعرا" وأي ساحة خاصة شريطة ألا تؤثر على المجاورين ولا تعيق حركة المرور.



وأوضح العمري أنه سيتم السماح بالبيع ببعض الساحات الخاصة شريطة الحصول على موافقة مسبقة قبل المباشرة بالعمل وضمن شروط محددة على أن لا تؤثر على المجاورين ولا تعطل حركة السير داخل المدينة.



وأضاف، إن المجلس البلدي حدد رسوم استصدار تصاريح بيع الأضاحي بقيمة 300 دينار أردني إضافة لمبلغ 150 دينارا كتأمين مسترد بينما تبلغ قيمة هذه الرسوم للملاحم الواقعة على طريق حوارة والمزارع الواقعة ضمن شارع المزارع 150 دينارا إضافة لـ 100 دينار تأمين.