السبت 2026-05-23 01:59 م

بلدية اربد تباشر باستحداث طريق جديدة في منطقة الرابية

السبت، 23-05-2026 11:36 ص
الوكيل الإخباري-   باشرت بلدية اربد الكبرى باستحداث طريق جديدة في حي زبدة بمنطقة الرابية، تربط المنطقة الواقعة خلف اربد مول بشارع ابن الجزار ووادي السريج، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز انسيابية الحركة المرورية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي باسم البلدية، غيث التل، إن المشروع يأتي ضمن خطة البلدية الهادفة إلى فتح وتعبيد الطرق في المناطق ذات الكثافة السكانية، بما يسهم في التخفيف من الاختناقات المرورية وتسهيل وصول المواطنين إلى مختلف المناطق الحيوية والخدمية.

وأضاف، إن الطريق الجديدة ستشكل محور ربط بين عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في المنطقة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الحركة المرورية ويحد من الضغط على بعض الطرق المجاورة، مؤكدا حرص البلدية على تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تلبي احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أن كوادر البلدية تواصل تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أولويات مدروسة، بما يحقق التنمية المحلية المستدامة ويحسن جودة الخدمات في مختلف مناطق اربد.
 
 


