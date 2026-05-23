بلدية اربد تباشر باستحداث طريق جديدة في منطقة الرابية

وقال الناطق الإعلامي باسم البلدية، غيث التل، إن المشروع يأتي ضمن خطة البلدية الهادفة إلى فتح وتعبيد الطرق في المناطق ذات الكثافة السكانية، بما يسهم في التخفيف من الاختناقات المرورية وتسهيل وصول المواطنين إلى مختلف المناطق الحيوية والخدمية.
وأضاف، إن الطريق الجديدة ستشكل محور ربط بين عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في المنطقة، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الحركة المرورية ويحد من الضغط على بعض الطرق المجاورة، مؤكدا حرص البلدية على تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تلبي احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن كوادر البلدية تواصل تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أولويات مدروسة، بما يحقق التنمية المحلية المستدامة ويحسن جودة الخدمات في مختلف مناطق اربد.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يفتتح شاطئ البحر الميت السياحي
-
رئيس الوزراء يفتتح "كورنيش" البحر الميت
-
الأمن يحذّر الأردنيين من أسلوب احتيالي إلكتروني جديد
-
الأردن وقطر يبحثان جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران
-
أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور
-
103 خيول تشارك في بطولة الأردن للخيول العربية الأصيلة
-
بلدية الرصيفة تخفض رسوم حظائر الأضاحي إلى النصف
-
عمومية المحامين تقر تعديلات أنظمة التقاعد والتأمين الصحي