بلدية اربد تتعامل مع 127 شكوى خلال المنخفض الجوي

وأضاف التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن 90 بالمئة من الشكاوى تعد اعتيادية خلال فترة الشتاء، ومعظمها عن ارتفاع منسوب المياه في عدد من الطرق، وانسداد مناهل تصريف المياه بفعل تجمع الأتربة أو النفايات فيها.
وأوضح أن 10 بالمئة من الشكاوى تمثلت بمقاطع حفريات لم يكتمل العمل بها وتتبع لشركات خدماتية مختلفة تعمل ضمن نطاق المدينة، إضافة إلى فيضان بعض مناهل الصرف الصحي، مشيرا الى أن البلدية تعاملت مع 4 منازل داهمتها المياه، وكانت أضرارها محصورة جدا، حيث أن معظم هذه المداهمات كانت للكراجات وأقبية العمارات.
وأشار التل إلى أن بعض الشكاوى تمثلت في انزلاقات ترابية على أطراف الشوارع، وانهيارات بسيطة في حفريات الأبنية، وتجمعات للمياه في أراض فارغة، إضافة إلى سقوط بعض الأشجار الذي تم التعامل معه بشكل فوري، وانهيار إحدى المغارات في منطقة نائية، وتم التعامل معها بالتعاون مع الدفاع المدني دون وقوع أي أضرار.
-
أخبار متعلقة
-
4210 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين
-
إدارة التنفيذ القضائي تتيح خدمة الاستعلام عن منع السفر عبر الهاتف والرسائل النصية
-
"التنمية" تتعامل مع 513 حالة أسرية خلال الظروف الجوية وتوفر الإيواء لـ 102 أسرة متضررة
-
الأشغال: 154 بلاغا خلال 24 ساعة وتحويل السير من طريق وادي عربة إلى المعمورة
-
المياه: امتلاء 6 سدود خلال المنخفض الجوي الأخير والمؤشرات تبشر بموسم مائي جيد
-
وزارة العمل تطلق نسخة تجريبية لنظام معلومات سوق العمل
-
الجيش يحبط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة
-
أكثر من ألفي رقيب سير يشاركون في الخطة المرورية لاحتفالات رأس السنة