بلدية اربد تتعامل مع 127 شكوى خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي لبلدية اربد الكبرى، غيث التل، إن فرق الطوارئ العاملة على مدار الساعة في البلدية تعاملت مع 127 شكوى خلال المنخفض الجوي وحتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن 90 بالمئة من الشكاوى تعد اعتيادية خلال فترة الشتاء، ومعظمها عن ارتفاع منسوب المياه في عدد من الطرق، وانسداد مناهل تصريف المياه بفعل تجمع الأتربة أو النفايات فيها.


وأوضح أن 10 بالمئة من الشكاوى تمثلت بمقاطع حفريات لم يكتمل العمل بها وتتبع لشركات خدماتية مختلفة تعمل ضمن نطاق المدينة، إضافة إلى فيضان بعض مناهل الصرف الصحي، مشيرا الى أن البلدية تعاملت مع 4 منازل داهمتها المياه، وكانت أضرارها محصورة جدا، حيث أن معظم هذه المداهمات كانت للكراجات وأقبية العمارات.


وأشار التل إلى أن بعض الشكاوى تمثلت في انزلاقات ترابية على أطراف الشوارع، وانهيارات بسيطة في حفريات الأبنية، وتجمعات للمياه في أراض فارغة، إضافة إلى سقوط بعض الأشجار الذي تم التعامل معه بشكل فوري، وانهيار إحدى المغارات في منطقة نائية، وتم التعامل معها بالتعاون مع الدفاع المدني دون وقوع أي أضرار.

 
 


