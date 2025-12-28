بلدية اربد تتعامل مع 44 شكوى خلال المنخفض

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى، غيث التل، اليوم الأحد، إن كوادر البلدية تعاملت مع 44 شكوى خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وأضاف التل لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن جميع الشكاوى جرى حلّها بشكل فوري، وتمثلت معظمها بارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع، وانسداد مناهل تصريف المياه بسبب تراكم النفايات.



وبيّن أن الكوادر الفنية والهندسية في بلدية إربد أغلقت مبنى في شارع خالد بن الوليد قرب السوق، لتساقط بعض الحجارة من الطابق الأخير الذي لا يسكنه أحد.