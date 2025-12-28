بلدية اربد تتعامل مع 44 شكوى خلال المنخفض

وأضاف التل لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن جميع الشكاوى جرى حلّها بشكل فوري، وتمثلت معظمها بارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع، وانسداد مناهل تصريف المياه بسبب تراكم النفايات.
وبيّن أن الكوادر الفنية والهندسية في بلدية إربد أغلقت مبنى في شارع خالد بن الوليد قرب السوق، لتساقط بعض الحجارة من الطابق الأخير الذي لا يسكنه أحد.
وأوضح التل أن لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة ستكشف على المبنى لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
