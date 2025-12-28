الأحد 2025-12-28 05:40 م

بلدية اربد تتعامل مع 44 شكوى خلال المنخفض

بلدية اربد الكبرى
بلدية إربد
الأحد، 28-12-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي لبلدية إربد الكبرى، غيث التل، اليوم الأحد، إن كوادر البلدية تعاملت مع 44 شكوى خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

اضافة اعلان


وأضاف التل لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن جميع الشكاوى جرى حلّها بشكل فوري، وتمثلت معظمها بارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع، وانسداد مناهل تصريف المياه بسبب تراكم النفايات.


وبيّن أن الكوادر الفنية والهندسية في بلدية إربد أغلقت مبنى في شارع خالد بن الوليد قرب السوق، لتساقط بعض الحجارة من الطابق الأخير الذي لا يسكنه أحد.


وأوضح التل أن لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة ستكشف على المبنى لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بحث تعزيز التعاون بين وزارة الشباب و"الوطني لحقوق الإنسان"

أخبار محلية بحث تعزيز التعاون بين وزارة الشباب و"الوطني لحقوق الإنسان"

غرفة طوارئ بلدية الكرك تعمل على مدار الساعة لمواجهة الظروف الجوية

أخبار محلية غرفة طوارئ بلدية الكرك تعمل على مدار الساعة لمواجهة الظروف الجوية

16 حالة اختناق خلال 24 ساعة .. والأمن العام يوجه رسالة هامة للمواطنين

أخبار محلية 16 حالة اختناق خلال 24 ساعة .. والأمن العام يوجه رسالة هامة للمواطنين

ل

أخبار محلية ورشة حول خطط الطوارئ في معهد تدريب مهني المفرق

وزير المياه يتفقد سد الموجب

أخبار محلية وزير المياه يتفقد سد الموجب

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية اربد تتعامل مع 44 شكوى خلال المنخفض

تتأثر المملكة السبت بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص؛ حيث تنخفض درجات الحرارة قليلًا وتسود أجواء باردة بوجه عام وغائمة جزئيًا تتحول تدريجيًا إلى غائمة، وتهطل الأمطار في

أخبار محلية هطولات مطرية غزيرة في الطفيلة

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه

أخبار محلية تحويل صاحب محل للحاكم الإداري لإغلاقه عبارة مياه



 






الأكثر مشاهدة