بلدية اربد تحدد مواعيد دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، عن أوقات الدوام الرسمي في سوق الخضار المركزي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السوق سيغلق أبوابه أمام حركة البيع والشراء ودخول البضائع قبل حلول العيد بيوم واحد في تمام الساعة الخامسة مساء، على أن يستمر الإغلاق خلال اليومين الأول والثاني من العيد.