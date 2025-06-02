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بلدية اربد تحدد مواعيد دوام السوق المركزي خلال عطلة العيد

بلدية اربد الكبرى
بلدية اربد الكبرى
 
الإثنين، 02-06-2025 12:33 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت بلدية اربد الكبرى، اليوم الاثنين، عن أوقات الدوام الرسمي في سوق الخضار المركزي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

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وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن السوق سيغلق أبوابه أمام حركة البيع والشراء ودخول البضائع قبل حلول العيد بيوم واحد في تمام الساعة الخامسة مساء، على أن يستمر الإغلاق خلال اليومين الأول والثاني من العيد.


وأوضح أن السوق سيستأنف العمل لاستقبال البضائع فقط في الساعة الخامسة، مساء ثاني أيام العيد وهو يوم السبت، مشيرا إلى أن أبوابه ستفتح بالكامل أمام حركة البيع والشراء اعتبارا من اليوم الثالث للعيد وهو يوم الأحد.

 
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