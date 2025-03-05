بلدية اربد تطلق حملة لتنظيف وتعقيم المساجد والمقابر

10:38 ص

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الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية اربد الكبرى حملة لتعقيم وتنظيف المساجد والمقابر التابع لحدود البلدية. اضافة اعلان





وقال مدير مديرية البيئة في البلدية المهندس مأمون الزيود، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر مديرية البيئة في البلدية تعمل على تنظيف ساحات المساجد والحدائق والشوارع المحاذية للمساجد، ويتم تعقيمها وإزالة مخلفات الأشجار.



وأضاف أنه يتم العمل على أكبر مسجدين في كل حي من أحياء مدينة اربد، على أن يتم تجهيزها قبل بداية العشرة الأواخر من رمضان المبارك.



وبين أنه سيتم بعد ذلك العمل على تنظيف المقابر التابعة للبلدية، لتجهيزها قبل بداية إجازة عيد الفطر.





