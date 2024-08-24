بلدية اربد تعيد اللوحات الدعائية الانتخابية المخالفة بدون غرامات مالية

الوكيل الإخباري- قررت بلدية اربد الكبرى إعادة لوحات دعائية انتخابية لمرشحي مجلس النواب بعد مخالفتها شروط وتعليمات تنظيم حملات الدعاية الانتخابية.

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وأوضحت البلدية، بحسب بيان صادر اليوم السبت، أن إعادة اللوحات الدعائية الانتخابية المخالفة لشروط الدعاية الانتخابية والتي تم ضبطها ومصادرتها من قبل كوادر البلدية لأصحابها من المرشحين دون دفع أي غرامة مالية على أن تعد تنبيهاً أولياً، وان يتم توقيع المرشح أو من ينوب عنه على تعهد بعدم تكرار هذه المخالفة وفرض الرسوم في حال تكرارها.



وأشارت الى أن ذلك القرار يأتي بهدف إنجاح الانتخابات النيابية المقبلة وحرصاً من البلدية على مد جسور السادة المرشحين.