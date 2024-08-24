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بلدية اربد تعيد اللوحات الدعائية الانتخابية المخالفة بدون غرامات مالية

بلدية إربد
بلدية إربد
السبت، 24-08-2024 12:39 م

الوكيل الإخباري-   قررت بلدية اربد الكبرى إعادة لوحات دعائية انتخابية لمرشحي مجلس النواب بعد مخالفتها شروط وتعليمات تنظيم حملات الدعاية الانتخابية.

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وأوضحت البلدية، بحسب بيان صادر اليوم السبت، أن إعادة اللوحات الدعائية الانتخابية المخالفة لشروط الدعاية الانتخابية والتي تم ضبطها ومصادرتها من قبل كوادر البلدية لأصحابها من المرشحين دون دفع أي غرامة مالية على أن تعد تنبيهاً أولياً، وان يتم توقيع المرشح أو من ينوب عنه على تعهد بعدم تكرار هذه المخالفة وفرض الرسوم في حال تكرارها.


وأشارت الى أن ذلك القرار يأتي بهدف إنجاح الانتخابات النيابية المقبلة وحرصاً من البلدية على مد جسور السادة المرشحين.


وكانت بلدية اربد الكبرى قد أزالت أكثر من 700 لوحة دعائية انتخابية لمرشحي مجلس النواب ، لمخالفتها شروط وتعليمات تنظيم حملات الدعاية الانتخابية، لتسببها بحجب الرؤية عن المارة والمركبات في الشوارع الرئيسية والحيوية في مدينة اربد، كما أغلقت اللوحات المنخفضة الأرصفة وشكلت خطورة على المواطنين، بالإضافة إلى أن بعض اللوحات شوهت المنظر الجمالي نتيجة تعليقها على الأشجار.

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