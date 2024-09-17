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بلدية اربد تغلق وتنذر وتخالف عشرات المنشآت خلال آب الماضي

بلدية إربد الكبرى
بلدية إربد الكبرى
الثلاثاء، 17-09-2024 11:45 ص

الوكيل الإخباري-   - أغلقت بلدية اربد الكبرى 19 منشأة وأنذرت 345 أخرى، وأصدرت مخالفات صحية بحق 78 منشأة خلال آب الماضي.

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وقال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد الزيارات الميدانية لكوادر البلدية بلغت 580 زيارة خلال آب الماضي، حيث تم خلالها إغلاق وإنذار ومخالفة تلك المنشآت.


وذكر أن الدائرة خلال الشهر الماضي تلقت 18 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 14 منشأة وأفراد إلى المحافظ، لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم بسبب مخالفات.


وأضاف أن عدد كشوفات رخص المهن خلال آب بلغ 127 رخصة، مبينا أن الدائرة تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.

 
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