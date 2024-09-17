بلدية اربد تغلق وتنذر وتخالف عشرات المنشآت خلال آب الماضي

الوكيل الإخباري- - أغلقت بلدية اربد الكبرى 19 منشأة وأنذرت 345 أخرى، وأصدرت مخالفات صحية بحق 78 منشأة خلال آب الماضي.

اضافة اعلان



وقال مدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد الزيارات الميدانية لكوادر البلدية بلغت 580 زيارة خلال آب الماضي، حيث تم خلالها إغلاق وإنذار ومخالفة تلك المنشآت.



وذكر أن الدائرة خلال الشهر الماضي تلقت 18 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 14 منشأة وأفراد إلى المحافظ، لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم بسبب مخالفات.