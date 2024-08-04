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بلدية اربد تنذر 389 منشأة وتخالف 100 خلال تموز

بلدية اربد
بلدية اربد




 

الأحد، 04-08-2024 02:36 م

 الوكيل الإخباري- أنذرت بلدية إربد الكبرى 389 منشأة خلال تموز الماضي، وفقًا لمدير دائرة الشؤون الصحية والبيئية في البلدية المهندس يحيى العمري.


وقال العمري، اليوم الأحد، إن البلدية أصدرت مخالفات صحية بحق مئة منشأة، فيما بلغ عدد الزيارات الميدانية 625 زيارة، وتم إغلاق 4 منشآت.


وذكر أن الدائرة تلقت 27 شكوى تم التعامل معها، فيما تم تحويل 15 منشأة وأفرادًا إلى المحافظ، لاتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحقهم بسبب مخالفات، وبلغ عدد كشوفات رخص المهن 135، مبينًا أن الدائرة تواصل تكثيف حملاتها التفتيشية عبر قسم التفتيش الصحي وقسم الأسواق.


وفيما يتعلق بالمسلخ البلدي، فقد تم ذبح 1218 خروفًا خلال شهر تموز الماضي، و267 عجلًا، فيما بلغ مجموع حالات الإتلاف الجزئي 180 بعد معاينتها من قبل طبيب المسلخ.




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