بلدية اربد تنفذ مشروع تحديث وصيانة الألعاب بحدائقها العامة

وقالت مديرة العطاءات في البلدية، المهندسة إيناس حداد، إن المشروع يتضمن رفد الحدائق بأنواع مختلفة من الألعاب التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية وتحديث وصيانة الألعاب في الحدائق والمصممة وفق أعلى معايير السلامة العامة.
وبينت أن مدة تنفيذ المشروع تمتد لـ40 يوما منذ توقيع اتفاقية العمل مع البلدية، فيما تبلغ تكلفته الإجمالية 36500 ألف دينار .
من جهته، أكد مدير الزراعة والحدائق في البلدية، المهندس قاسم الروسان، حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال حدائقها المنتشرة في مختلف مناطق المدينة، موضحا أن هذه الفترة تعد مثالية لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير، بهدف الانتهاء منها كافة، وجعل الحدائق جاهزة لاستقبال الزوار قبل بدء فصل الربيع.
وأشار الى أنه جرى الانتهاء من الأعمال في حديقتي إعمار اربد والاستقلال، فيما يتواصل العمل حاليا في حديقتي الزهراء وتونس، مبينا أن الانتقال إلى باقي الحدائق سيتم تباعا.
ودعا الروسان، مرتادي الحدائق الحفاظ على الألعاب المخصصة لخدمة أطفالهم وعدم استخدامها بغير الغاية التي وجدت من أجلها أو العبث بها وتعريضها لأعمال التخريب.
-
أخبار متعلقة
-
"الخيرية الهاشمية" والحملة الأردنية توزعان كسوة للأطفال في غزة
-
تطوير تطبيق ذكي لبوابة المشاركة الإلكترونية الحكومية "تواصَل"
-
نشر نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2026 رسميًا
-
جلسات حوارية حكومية موسَّعة لمناقشة مستقبل مدينة عمرة
-
العيسوي يرعى احتفال "فرسان الثورة العربية الكبرى" بعيد ميلاد الملك
-
معالي كريشان يهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون
-
الحكومة : أي أسرة أردنية تمتلك مدفأة غير آمنة باستطاعتها استبدالها
-
الأردن يرحب ببيان الحكومة السورية حول وقف إطلاق النار مع قوات "قسد"