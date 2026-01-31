بلدية اربد تنفذ مشروع تحديث وصيانة الألعاب بحدائقها العامة

الوكيل الإخباري- بدأت بلدية اربد الكبرى بتنفيذ مشروع تحديث وصيانة الألعاب في جميع حدائقها العامة ضمن مناطقها الخدمية.



وقالت مديرة العطاءات في البلدية، المهندسة إيناس حداد، إن المشروع يتضمن رفد الحدائق بأنواع مختلفة من الألعاب التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية وتحديث وصيانة الألعاب في الحدائق والمصممة وفق أعلى معايير السلامة العامة.



وبينت أن مدة تنفيذ المشروع تمتد لـ40 يوما منذ توقيع اتفاقية العمل مع البلدية، فيما تبلغ تكلفته الإجمالية 36500 ألف دينار .

