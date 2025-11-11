بلدية اربد توسع أعمال إنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار

وأوضحت مديرة العطاءات في البلدية، المهندسة إيناس حداد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن البلدية بدأت تنفيذ عطاء إنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار لشوارع مختلفة ضمن حدود بلدية اربد الكبرى، بقيمة تبلغ 543500 دينار.
وقالت إن شروط العطاء المُحال تضم
وتأتي المباشرة بأعمال العطاء بالتزامن مع جهود كوادر البلدية، ومن خلال آلياتها، لمعالجة عدد كبير من المشاكل، عبر إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار وصيانة وتنظيف مناهل التصريف "الجريلات" في جميع أنحاء المدينة بشكل دوري ومستمر.
