بلدية اربد توسع أعمال إنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار

وأوضحت مديرة العطاءات في البلدية، المهندسة إيناس حداد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن البلدية بدأت تنفيذ عطاء إنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار لشوارع مختلفة ضمن حدود بلدية اربد الكبرى، بقيمة تبلغ 543500 دينار.
وقالت إن شروط العطاء المُحال تضمنت أن يتم تنفيذ المشروع كاملاً خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ مباشرة العمل وأن العمل سيشمل معظم مناطق البلدية والنقاط الحرجة فيها.
وأضافت إن الأعمال تشمل كذلك صيانة شبكات تصريف المياه في أجزاء كبيرة من شوارع المدينة، وإصلاح عيوب المناهل وأغطيتها ومصارف المياه، ومعالجتها وفق الطرق المعتمدة في الصيانة وحسب المخططات والمواصفات الخاصة والعامة.
وتأتي المباشرة بأعمال العطاء بالتزامن مع جهود كوادر البلدية، ومن خلال آلياتها، لمعالجة عدد كبير من المشاكل، عبر إنشاء خطوط لتصريف مياه الأمطار وصيانة وتنظيف مناهل التصريف "الجريلات" في جميع أنحاء المدينة بشكل دوري ومستمر.
