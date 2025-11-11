بلدية اربد توسع أعمال إنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية اربد الكبرى عن توسع أعمال إنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار في مختلف مناطق المدينة.

وأوضحت مديرة العطاءات في البلدية، المهندسة إيناس حداد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن البلدية بدأت تنفيذ عطاء إنشاء خطوط تصريف مياه الأمطار لشوارع مختلفة ضمن حدود بلدية اربد الكبرى، بقيمة تبلغ 543500 دينار.



وقالت إن شروط العطاء المُحال تضمنت أن يتم تنفيذ المشروع كاملاً خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ مباشرة العمل وأن العمل سيشمل معظم مناطق البلدية والنقاط الحرجة فيها.



وأضافت إن الأعمال تشمل كذلك صيانة شبكات تصريف المياه في أجزاء كبيرة من شوارع المدينة، وإصلاح عيوب المناهل وأغطيتها ومصارف المياه، ومعالجتها وفق الطرق المعتمدة في الصيانة وحسب المخططات والمواصفات الخاصة والعامة.