بلدية اربد: مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار لأعمال تعبيد جديدة

وقالت مديرة مديرية العطاءات والتحققات في البلدية المهندسة إيناس حداد، إن البلدية استكملت جميع الإجراءات الخاصة بالعطاء وانتهت من إحالته حسب الأصول، مبينة أنه تم تحديد مدة العمل به بـ 175 يوما من تاريخ منح المقاول أمر المباشرة بالعمل.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يدعو ألمانيا إلى فرض عقوبات على إسرائيل
-
الناصر: المراجع الإدارية تتحمل مسؤولية تصريح عمل الموظف العام خارج الدوام
-
البنك المركزي يحصد جائزة عالمية في مجال الاشتمال المالي
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي عشيرة الغزو وآل قناش
-
الهيئة الخيرية الأردنية: توسعة رقعة المساعدات الإنسانية المرسلة لقطاع غزة
-
الصفدي: نتنياهو عطل صفقة تبادل المحتجزين في غزة
-
تشكيلات أكاديمية في الجامعة الأردنية - اسماء
-
دوام رسمي لمكاتب الاحوال المدنية يوم الاقتراع وتمديد دوام الاحد والاثنين