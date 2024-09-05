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بلدية اربد: مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار لأعمال تعبيد جديدة

بلدية إربد
بلدية إربد
الخميس، 05-09-2024 10:50 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت بلدية إربد الكبرى إحالة عطاء جديد لتعبيد الطرق في مختلف مناطق المدينة، بقيمة مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار.

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وقالت مديرة مديرية العطاءات والتحققات في البلدية المهندسة إيناس حداد، إن البلدية استكملت جميع الإجراءات الخاصة بالعطاء وانتهت من إحالته حسب الأصول، مبينة أنه تم تحديد مدة العمل به بـ 175 يوما من تاريخ منح المقاول أمر المباشرة بالعمل.

 
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