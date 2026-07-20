بلدية الأزرق: إغلاق شارع بغداد لتنفيذ أعمال إنشائية

01:56 م

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة بلدية الأزرق الجديدة، المهندس خالد البلوي، عن إغلاق شارع بغداد (الصفاوي) في منطقة الأزرق، مقابل المنطقة الحرفية، اعتبارا من صباح اليوم الاثنين لغاية مساء يوم الجمعة المقبل، لاستكمال تنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشاريع البلدية لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات. اضافة اعلان





وقال البلوي ، إن إغلاق الشارع يأتي لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وبما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين انسيابية الحركة المرورية في المنطقة بعد الانتهاء من الأعمال.



ودعا المواطنين وسائقي المركبات إلى الالتزام بالإرشادات المرورية واستخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق، حفاظا على سلامتهم وتجنبا للازدحامات، مؤكدا أن البلدية ستعمل على إنجاز الأعمال ضمن البرنامج الزمني المحدد وإعادة فتح الشارع أمام حركة السير فور الانتهاء منها.



وأعرب البلوي عن اعتذاره للمواطنين عن أي إزعاج قد يترتب على هذا الإجراء المؤقت، مثمنا تعاونهم وتفهمهم، مبينا أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهود البلدية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.





