بلدية الأزرق تبحث مع جمعيات خيرية وأهلية التعاون المشترك

وأكد أهمية اللقاء الذي يجمع شركاء التنمية في منطقة الأزرق، مشددا على أن البلدية تسعى من خلال لمبادرة إلى بناء علاقة استراتيجية متينة مع مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
واستعرض الحضور خلال الاجتماع عدة محاور رئيسية تمثلت في أبرز التحديات التي تواجه المنطقة واقتراح حلول عملية لها، حيث تم الاتفاق على تشكيل عدة لجان ستعمل على متابعة القضايا الملحة وتقديم الدعم اللازم للبلدية في مختلف القطاعات.
وأكد ممثلو اتحاد الجمعيات استعدادهم الكامل للعمل جنبا إلى جنب مع البلدية لتحقيق الأهداف المشتركة وخدمة المجتمع المحلي بفعالية أكبر.
