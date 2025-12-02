الثلاثاء 2025-12-02 07:56 م

بلدية الأزرق تبحث مع جمعيات خيرية وأهلية التعاون المشترك

الثلاثاء، 02-12-2025 06:17 م

الوكيل الإخباري- عقدت بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي اتحاد الجمعيات الخيرية والأهلية العاملة في قضاء الأزرق، لبحث سبل التعاون المشترك وتشكيل لجان متخصصة لدعم مبادرات البلدية وتعزيز التواصل الفعال مع المجتمع المحلي.

وبين رئيس لجنة البلدية المهندس خالد البلوي أن هذه الخطوة تمثل تعزيزا للشراكة المجتمعية وتفعيلا لدور مؤسسات المجتمع المدني وتوحيدا للجهود بين جميع الأطراف.

وأكد أهمية اللقاء الذي يجمع شركاء التنمية في منطقة الأزرق، مشددا على أن البلدية تسعى من خلال لمبادرة إلى بناء علاقة استراتيجية متينة مع مؤسسات المجتمع المدني، باعتبارها شريكا أساسيا في عملية التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.

واستعرض الحضور خلال الاجتماع عدة محاور رئيسية تمثلت في أبرز التحديات التي تواجه المنطقة واقتراح حلول عملية لها، حيث تم الاتفاق على تشكيل عدة لجان ستعمل على متابعة القضايا الملحة وتقديم الدعم اللازم للبلدية في مختلف القطاعات.

وأكد ممثلو اتحاد الجمعيات استعدادهم الكامل للعمل جنبا إلى جنب مع البلدية لتحقيق الأهداف المشتركة وخدمة المجتمع المحلي بفعالية أكبر.

 
 


