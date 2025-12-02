بلدية الأزرق تبحث مع جمعيات خيرية وأهلية التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- عقدت بلدية الأزرق الجديدة بمحافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي اتحاد الجمعيات الخيرية والأهلية العاملة في قضاء الأزرق، لبحث سبل التعاون المشترك وتشكيل لجان متخصصة لدعم مبادرات البلدية وتعزيز التواصل الفعال مع المجتمع المحلي.



اضافة اعلان