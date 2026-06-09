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بلدية الأزرق تدعو للاستفادة من الإعفاءات والخصومات على مستحقات البلدية

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 11:54 م

الوكيل الإخباري- دعت بلدية الأزرق الجديدة المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد فترة الإعفاءات والخصومات على المستحقات المالية المترتبة عليهم لصالح البلدية حتى نهاية الشهر الحالي.

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وبين رئيس لجنة البلدية المهندس خالد البلوي اليوم الثلاثاء، أن الإعفاءات والخصومات وفق القرار تشمل ضريبة الابنية والأراضي (المسقفات) وعوائد التنظيم والتعويضات وفضلات الطرق والإيجارات وعوائدها، كما جرى تمديد مدة تجديد رخص المهن دون غرامات حتى نهاية الشهر الحالي.


واكد البلوي ضرورة تسديد القيمة المترتبة على المواطنين كاملة للاستفادة من هذا القرار إضافة لإمكانية الاستفادة من برنامج تقسيط الالتزامات المترتبة عليهم حتى نهاية العام الحالي، لافتا الى ان كوادر دائرة التحصيل تعمل للتسهيل على المواطنين في إنهاء الإجراءات بسرعة وسلاسة.

 
 


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