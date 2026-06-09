بلدية الأزرق تدعو للاستفادة من الإعفاءات والخصومات على مستحقات البلدية

الوكيل الإخباري- دعت بلدية الأزرق الجديدة المواطنين للاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد فترة الإعفاءات والخصومات على المستحقات المالية المترتبة عليهم لصالح البلدية حتى نهاية الشهر الحالي.

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وبين رئيس لجنة البلدية المهندس خالد البلوي اليوم الثلاثاء، أن الإعفاءات والخصومات وفق القرار تشمل ضريبة الابنية والأراضي (المسقفات) وعوائد التنظيم والتعويضات وفضلات الطرق والإيجارات وعوائدها، كما جرى تمديد مدة تجديد رخص المهن دون غرامات حتى نهاية الشهر الحالي.