الأربعاء 2026-07-22 10:59 ص

بلدية الأزرق تعيد فتح شارع الصفاوي أمام حركة السير

بلدية الأزرق
بلدية الأزرق
 
الأربعاء، 22-07-2026 10:05 ص

الوكيل الإخباري-    أعلنت بلدية الأزرق الجديدة اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح شارع بغداد (الصفاوي) مقابل المنطقة الحرفية، أمام حركة السير، بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الأولية للشارع في وقت قياسي، وذلك ضمن جهود البلدية المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق.

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وقال رئيس لجنة بلدية الأزرق الجديدة، المهندس خالد البلوي في تصريح صحفي، إن كوادر البلدية تمكنت من إنجاز الأعمال وفق البرنامج الزمني المخطط له بوتيرة عمل مكثفة على مدار الساعة، ما أسهم في إعادة فتح الشارع أمام المواطنين بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة أثناء التنفيذ.

 
 


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