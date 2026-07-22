بلدية الأزرق تعيد فتح شارع الصفاوي أمام حركة السير

وقال رئيس لجنة بلدية الأزرق الجديدة، المهندس خالد البلوي في تصريح صحفي، إن كوادر البلدية تمكنت من إنجاز الأعمال وفق البرنامج الزمني المخطط له بوتيرة عمل مكثفة على مدار الساعة، ما أسهم في إعادة فتح الشارع أمام المواطنين بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة أثناء التنفيذ.
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