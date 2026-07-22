بلدية الأزرق تعيد فتح شارع الصفاوي أمام حركة السير

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الأزرق الجديدة اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح شارع بغداد (الصفاوي) مقابل المنطقة الحرفية، أمام حركة السير، بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الأولية للشارع في وقت قياسي، وذلك ضمن جهود البلدية المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين شبكة الطرق.

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