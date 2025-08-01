بلدية الأزرق تنفذ حملة موسعة لتحسين الواقع البيئي بمركز حدود العمري

وشملت الحملة تنظيف الساحات والمرافق العامة، ورفع الأنقاض والمخلفات، وتعقيم بعض المواقع الحيوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والعاملين في المركز، وللقادمين والمغادرين عبر هذا المنفذ الحدودي.
وقال رئيس لجنة بلدية الأزرق المهندس خالد البلوي، إن هذه الحملة تأتي في إطار خطة البلدية الشاملة لتوسيع نطاق الخدمات البلدية لتشمل كافة مناطق قضاء الأزرق، وخصوصًا المناطق ذات الطابع الحدودي التي تشهد حركة مستمرة وتتطلب عناية خاصة.
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