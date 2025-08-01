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بلدية الأزرق تنفذ حملة موسعة لتحسين الواقع البيئي بمركز حدود العمري

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أرشيفية
 
الجمعة، 01-08-2025 08:02 م

الوكيل الإخباري- نفذت كوادر بلدية الأزرق اليوم الجمعة، حملة موسعة لتحسين الواقع البيئي في منطقة مركز حدود العمري، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تعزيز مستوى النظافة العامة في المناطق الحيوية.

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وشملت الحملة تنظيف الساحات والمرافق العامة، ورفع الأنقاض والمخلفات، وتعقيم بعض المواقع الحيوية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والعاملين في المركز، وللقادمين والمغادرين عبر هذا المنفذ الحدودي.


وقال رئيس لجنة بلدية الأزرق المهندس خالد البلوي، إن هذه الحملة تأتي في إطار خطة البلدية الشاملة لتوسيع نطاق الخدمات البلدية لتشمل كافة مناطق قضاء الأزرق، وخصوصًا المناطق ذات الطابع الحدودي التي تشهد حركة مستمرة وتتطلب عناية خاصة.

 

وأشار إلى النهج التشاركي بين كافة الجهات الرسمية والمجتمع المحلي لإدامة الخدمة العامة في كافة المواقع السياحية والخدمية التي تتطلب مستوى عاليًا من العمل كونها البوابة الأولى لزوار الأردن من دول الخليج العربي.

 
 
gnews

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