بلدية الجنيد في عجلون.. مطالبات بتحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات

وأكد النائب الأسبق الدكتور بلال المومني، أهمية تسريع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في مناطق بلدية الجنيد بمحافظة عجلون، مشيراً إلى أن المنطقة تمتلك مقومات زراعية وسياحية تتطلب تحسين البنية التحتية وتأهيل الطرق وتعزيز الخدمات الأساسية لجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، بما يسهم في دعم التنمية المحلية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وقال المواطن حسين علي عواد، إن مناطق البلدية بحاجة ملحة لتحسين واقع الطرق الداخلية والفرعية وصيانتها بشكل دوري، إضافة إلى تعزيز خدمات الإنارة والسلامة المرورية لما لذلك من أثر مباشر في تسهيل حركة المواطنين والحد من الحوادث خصوصاً خلال فصل الشتاء.
وأشار المواطن عامر الجلابنه إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع الصرف الصحي وتحسين شبكات المياه والكهرباء، وفتح وتعبيد عدد من الشوارع التي تخدم الأحياء السكنية والتجمعات الزراعية، مبينًا أن تحسين هذه الخدمات سينعكس إيجابًا على الواقع البيئي والصحي في المنطقة.
وبين رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، أن موازنة العام الحالي خصصت لقطاع الإدارة المحلية نحو 368 ألف دينار ضمن المشاريع المدرجة للمحافظة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوجيه هذه المخصصات نحو الأولويات الخدمية الأكثر احتياجاً وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات في مناطق البلدية.
وقال رئيس لجنة بلدية الجنيد الدكتور أحمد قوقزة، إن البلدية تواصل تنفيذ خططها لتحسين الواقع الخدمي في مناطقها من خلال طرح عطاءات لصيانة وتأهيل الطرق والعمل على تعزيز خدمات النظافة والإنارة وفتح الشوارع الجديدة وتنفيذ مشاريع تنموية تسهم في دعم المجتمع المحلي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
