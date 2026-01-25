بلدية الجيزة تُفعّل خدمة إصدار براءة الذمة المالية على العقار إلكترونيًا

وأكدت البلدية في بيان الأحد، أن الخدمة تأتي في إطار التسهيل على المواطنين وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة، دون الحاجة إلى المراجعة الحضورية، وبما يسهم في توفير الوقت والجهد ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.
وبيّنت أن الخدمة تعتمد على الربط الإلكتروني المباشر مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأبرزها دائرة الأراضي والمساحة، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، وبما يضمن دقة المعلومات وسرعة إنجاز الطلبات.
ودعت البلدية المواطنين الراغبين بالاستفادة من الخدمة إلى ضرورة تفعيل حساباتهم الشخصية على تطبيق "سند"، وتقديم الطلب إلكترونيا عبر منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الإدارة المحلية.
