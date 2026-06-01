الإثنين 2026-06-01 02:27 ص

بلدية الرصيفة تحتفل بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة

الإثنين، 01-06-2026 12:58 ص

الوكيل الإخباري-    نظمت بلدية الرصيفة،احتفالا وطنيا بمناسبة العيد الثمانين لاستقلال المملكة، برعاية متصرف لواء الرصيفة الدكتور أيمن الرومي بني خالد.

وأكد بني خالد، خلال الحفل، الذي أداره الشاعر عقل قدح، أن مسيرة الدولة الأردنية خلال 80 عاماً شكّلت نموذجاً في البناء والإنجاز، مستندة إلى وحدة الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية، مشيراً إلى أن الأردن يواصل تقدمه بثبات رغم مختلف التحديات الإقليمية والدولية.


وشدد على أن الاستقلال مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب العمل بروح الفريق للحفاظ على قوة الدولة ومواقفها الثابتة، مع الإشادة بدور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في ترسيخ الأمن والاستقرار.

 
 


