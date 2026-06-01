بلدية الرصيفة تحتفل بعيد الاستقلال الثمانين للمملكة

الوكيل الإخباري- نظمت بلدية الرصيفة،احتفالا وطنيا بمناسبة العيد الثمانين لاستقلال المملكة، برعاية متصرف لواء الرصيفة الدكتور أيمن الرومي بني خالد.

وأكد بني خالد، خلال الحفل، الذي أداره الشاعر عقل قدح، أن مسيرة الدولة الأردنية خلال 80 عاماً شكّلت نموذجاً في البناء والإنجاز، مستندة إلى وحدة الأردنيين والتفافهم حول قيادتهم الهاشمية، مشيراً إلى أن الأردن يواصل تقدمه بثبات رغم مختلف التحديات الإقليمية والدولية.