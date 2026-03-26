الخميس 2026-03-26 11:40 م

بلدية الرصيفة تحذر القاطنين قرب سيل الزرقاء وتدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

بلدية الرصيفة تحذر القاطنين قرب سيل الزرقاء وتدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر
بلدية الرصيفة تحذر القاطنين قرب سيل الزرقاء وتدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر
 
الخميس، 26-03-2026 11:06 م
الوكيل الإخباري- أصدرت بلدية الرصيفة اليوم الخميس، تحذيرًا للقاطنين بالقرب من مجرى سيل الزرقاء ضمن حدود لواء الرصيفة، دعتهم فيه إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول القريبة من الأودية حفاظًا على سلامتهم.اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية المهندس حسام النجداوي، إن البلدية تتابع تطورات الحالة الجوية والهطولات المطرية الغزيرة التي تؤثر على المملكة، محذرًا من أن جريان السيول في الأودية، خاصة مجرى سيل الزرقاء الذي يشهد تسارع جريان المياه، بات يشكل خطرًا كبيرا على القاطنين قربه.

وبين، أن البلدية قامت باتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمثل هذه الحالات من تجهيز وتوزيع الأكياس الترابية للمنازل المهددة بمداهمة مياه الأمطار واستخدام المضخات الغاطسة لسحب المياه من المناطق المتضررة بشكل فوري، كما جرى العمل على رفع وتعزيز السواتر الترابية في بعض المناطق الواقعة على أطراف السيل للحد من دخول المياه إلى الشوارع والمناطق السكنية القريبة من مجرى السيل.

ودعا النجداوي المواطنين والسائقين إلى تجنب الوقوف أو الاقتراب من مجاري هذه السيول والإبلاغ الفوري عن أي طارىء عبر قنوات التواصل مع البلدية على الأرقام التالية: أرقام الطوارئ
053746847
0799052057
0797077809
0790097185
 
 


إليك أبرز ما جاء في اتصال الصفدي مع وزير الخارجية الأميركي

أخبار محلية إليك أبرز ما جاء في اتصال الصفدي مع وزير الخارجية الأميركي

فلسطين استشهاد فلسطيني متأثرًا بإصابته في بيت لحم

بلدية الرصيفة تحذر القاطنين قرب سيل الزرقاء وتدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

أخبار محلية بلدية الرصيفة تحذر القاطنين قرب سيل الزرقاء وتدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

إعلام عبري: عشرات الإطلاقات الصاروخية من لبنان اتجاه الشمال

عربي ودولي إعلام عبري: عشرات الإطلاقات الصاروخية من لبنان اتجاه الشمال

وزراء النقل بالتعاون الخليجي يبحثون تفعيل بروتوكول الممرات الخضراء

أخبار محلية وزراء النقل بالتعاون الخليجي يبحثون تفعيل بروتوكول الممرات الخضراء

غارات تستهدف منشآت إنتاج السلاح في إيران

عربي ودولي غارات تستهدف منشآت إنتاج السلاح في إيران

إقليم البترا: إعادة استقبال زوار المحمية الأثرية الجمعة الساعة 12 ظهرًا

أخبار محلية إقليم البترا: إعادة استقبال زوار المحمية الأثرية الجمعة الساعة 12 ظهرًا

الخارجية العراقية تؤكد رفض بلادها لأي استهداف يطال الأردن ودول الخليج

أخبار محلية الخارجية العراقية تؤكد رفض بلادها لأي استهداف يطال الأردن ودول الخليج



 






