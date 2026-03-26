بلدية الرصيفة تحذر القاطنين قرب سيل الزرقاء وتدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

11:06 م

الوكيل الإخباري- أصدرت بلدية الرصيفة اليوم الخميس، تحذيرًا للقاطنين بالقرب من مجرى سيل الزرقاء ضمن حدود لواء الرصيفة، دعتهم فيه إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول القريبة من الأودية حفاظًا على سلامتهم.





وقال رئيس لجنة البلدية المهندس حسام النجداوي، إن البلدية تتابع تطورات الحالة الجوية والهطولات المطرية الغزيرة التي تؤثر على المملكة، محذرًا من أن جريان السيول في الأودية، خاصة مجرى سيل الزرقاء الذي يشهد تسارع جريان المياه، بات يشكل خطرًا كبيرا على القاطنين قربه.



وبين، أن البلدية قامت باتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمثل هذه الحالات من تجهيز وتوزيع الأكياس الترابية للمنازل المهددة بمداهمة مياه الأمطار واستخدام المضخات الغاطسة لسحب المياه من المناطق المتضررة بشكل فوري، كما جرى العمل على رفع وتعزيز السواتر الترابية في بعض المناطق الواقعة على أطراف السيل للحد من دخول المياه إلى الشوارع والمناطق السكنية القريبة من مجرى السيل.



ودعا النجداوي المواطنين والسائقين إلى تجنب الوقوف أو الاقتراب من مجاري هذه السيول والإبلاغ الفوري عن أي طارىء عبر قنوات التواصل مع البلدية على الأرقام التالية: أرقام الطوارئ

053746847

0799052057

0797077809

0790097185







