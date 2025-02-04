بلدية الرصيفة تخفض رسوم استخدام المحطة التحويلية لـ"الاونروا"

وقال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن القرار يتماشى مع توجهات المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم جميع الجهات والمؤسسات القائمة على خدمة الأشقاء اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بالوسائل الممكنة، والتخفيف عنها ليتمكنوا من الاستمرار في عملهم بشكل منتظم.
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