 
الثلاثاء 2025-02-04 03:22 م
 

بلدية الرصيفة تخفض رسوم استخدام المحطة التحويلية لـ"الاونروا"

بلدية الرصيفة
بلدية الرصيفة
الثلاثاء، 04-02-2025 02:39 م

الوكيل الإخباري-    قرر مجلس بلدي الرصيفة، اليوم الثلاثاء، تخفيض الرسوم التي يتم استيفاؤها من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مقابل استخدام المحطة التحويلية التابعة للبلدية لطرح نفايات مخيم حطين بنسبة 50 بالمائة.

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وقال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، إن القرار يتماشى مع توجهات المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم جميع الجهات والمؤسسات القائمة على خدمة الأشقاء اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، بالوسائل الممكنة، والتخفيف عنها ليتمكنوا من الاستمرار في عملهم بشكل منتظم.

 
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