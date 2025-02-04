بلدية الرصيفة تخفض رسوم استخدام المحطة التحويلية لـ"الاونروا"

الوكيل الإخباري- قرر مجلس بلدي الرصيفة، اليوم الثلاثاء، تخفيض الرسوم التي يتم استيفاؤها من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مقابل استخدام المحطة التحويلية التابعة للبلدية لطرح نفايات مخيم حطين بنسبة 50 بالمائة.

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