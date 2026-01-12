بلدية الرصيفة تدعو للاستفادة من الإعفاءات الضريبية

الوكيل الإخباري- دعت بلدية الرصيفة اليوم الاثنين، المواطنين إلى الاستفادة من قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بتمديد فترة الإعفاءات والخصومات الضريبية حتى نهاية شهر آذار المقبل، والمبادرة إلى مراجعة البلدية لتسوية أوضاعهم المالية.

