بلدية الرصيفة تدعو للاستفادة من الإعفاءات الضريبية

بلدية الرصيفة
بلدية الرصيفة
 
الوكيل الإخباري-   دعت بلدية الرصيفة اليوم الاثنين، المواطنين إلى الاستفادة من قرارات مجلس الوزراء الأخيرة والمتعلقة بتمديد فترة الإعفاءات والخصومات الضريبية حتى نهاية شهر آذار المقبل، والمبادرة إلى مراجعة البلدية لتسوية أوضاعهم المالية.

وقال رئيس لجنة البلدية، المهندس حسام النجداوي، إن البلدية تعمل على تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بأعلى معايير الشفافية والكفاءة، مشيدًا بالقرارات الحكومية التي شملت منح إعفاءات من الغرامات وخصومات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي، والتي تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتشجيعهم على تسديد التزاماتهم المالية.

 
 


