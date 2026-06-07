بلدية الرصيفة توضح حقيقة العمل في موقع المحطة التحويلية القديمة

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الوكيل الإخباري- عبر عدد من سكان منطقة الحسين بلواء الرصيفة عن تخوفهم من عودة المحطة التحويلية للنفايات إلى الموقع القديم قرب المتنزه الوطني والأحياء السكنية في المنطقة، لا سيما أنها كانت تشكل مكرهة صحية وبيئية عانوا منها لعقود طويلة، وشكلت بؤرة ساخنة للتلوث وانتشار الحشرات والقوارض، وتسببت بمشكلات صحية عديدة للسكان. اضافة اعلان





وبينوا أنهم تفاءلوا خيراً خلال الفترة الماضية، بعد إخلاء الموقع وتنظيفه وإعادة تأهيله، ومنع تجميع النفايات فيه ضمن أعمال جمع النفايات ونقلها إلى مكب الغباوي الرئيسي.



وأشاروا إلى أنهم لاحظوا عودة عمليات تجميع النفايات في الموقع لعدة أيام، ومن ثم يتم نقلها في حاويات كبيرة إلى مكب الغباوي، مطالبين البلدية بضرورة توضيح الأمر ومنع أي شكل من أشكال تجميع النفايات في الموقع للحفاظ على البيئة والصحة العامة لسكان المنطقة.



بدورها، أكدت بلدية الرصيفة، في بيان اليوم الأحد، أن الموقع المخصص في المحطة التحويلية القديمة هو موقع صغير مخصص لعمليات التحميل المباشر من آليات صغيرة إلى آليات كبيرة (تريلا) فقط، دون وضع أو تخزين أي مخلفات على أرض الموقع نهائياً، موضحة أن الموقع تحت إشراف كادر البلدية بشكل مباشر وعلى مدار الساعة.



وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تزويد الموقع بكاميرات مراقبة تغطي المنطقة بالكامل، بهدف متابعة سير العمل وضمان الالتزام بالإجراءات المعتمدة والحفاظ على السلامة البيئية والصحية.



كما رحبت البلدية بتزويدها بأي ملاحظات أو تجاوزات أو مخالفات قد يتم رصدها، إيماناً منها بأهمية الشراكة مع المجتمع المحلي وتعزيز مبدأ الشفافية والرقابة المجتمعية، مؤكدة أن كوادرها وآلياتها تعمل على مدار الساعة، وبأقصى الجهود والإمكانات المتاحة، للوصول إلى بيئة نظيفة وصحية تليق بأهالي المدينة، وتوفير أفضل مستوى ممكن من الخدمات للمواطنين.





