بلدية الرمثا: إنجاز 95% من مجمع وسط البلد التجاري

وأكد خلال تفقده سير العمل في المجمع، أن الكوادر الفنية تواصل العمل لإنهاء آخر الملاحظات، مشيرا إلى أن البلدية ستعلن خلال الأيام القادمة عن طرح المجمع للتضمين والاستثمار.
وبين أن التحديث سينعكس بشكل مباشر على تنشيط الحركة التجارية في وسط المدينة، ما دفع البلدية للبدء بدراسة شاملة لإعادة تأهيل سوق البحارة وتحويله إلى سوق مشاة عصري يليق بأهالي الرمثا.
يشار إلى أن مجمع وسط البلد التجاري تبلغ مساحته الكلية 2700 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق، فالطابق الأول 65 مخزنا تجاريا، والطابقين العلويين مخصصين كمواقف سيارات تتسع لـ250 سيارة، ما يسهم في حل مشكلة نقص المواقف وتخفيف أزمات السير في وسط البلد.
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