بلدية الرمثا: إنجاز 95% من مجمع وسط البلد التجاري

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية الرمثا المهندس جمال أبو عبيد، إن البلدية أنجزت ما نسبته 95 بالمئة من أعمال تشطيب مجمع وسط البلد التجاري، تمهيدا لطرحه للاستثمار خلال الشهر المقبل.

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وأكد خلال تفقده سير العمل في المجمع، أن الكوادر الفنية تواصل العمل لإنهاء آخر الملاحظات، مشيرا إلى أن البلدية ستعلن خلال الأيام القادمة عن طرح المجمع للتضمين والاستثمار.



وبين أن التحديث سينعكس بشكل مباشر على تنشيط الحركة التجارية في وسط المدينة، ما دفع البلدية للبدء بدراسة شاملة لإعادة تأهيل سوق البحارة وتحويله إلى سوق مشاة عصري يليق بأهالي الرمثا.