الجمعة 2026-01-09 09:34 م

بلدية الرمثا تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية السائدة
 
الجمعة، 09-01-2026 08:08 م
الوكيل الإخباري-  قال رئيس لجنة بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، إن الكوادر الميدانية والفرق الفنية في بلدية الرمثا، بمتابعة من متصرف لواء الرمثا محمود بريزات وغرف الطوارئ، تقوم بعملها المكثف للتعامل مع الظروف الجوية السائدة وتداعيات المنخفض الجوي الذي تشهده المنطقة.اضافة اعلان


وأضاف أن غرف الطوارئ تعمل على استقبال ملاحظات وشكاوى المواطنين وتمريرها فورًا للفرق الميدانية التي تقوم بتفقد سريان المياه في مجاري الأودية والعبارات الصندوقية والأنبوبية، للتأكد من انسيابية المياه وعدم وجود أي عوائق، حيث تُجرى الأعمال بتنسيق مباشر لضمان سرعة الاستجابة.

وأوضح أبو عبيد أن آليات البلدية تتواجد على مدار الساعة في الميدان لتفقد المناطق الساخنة ومعالجة تجمعات مياه الأمطار، بما يضمن ديمومة عمل قنوات التصريف والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأكدت البلدية استمرار حالة الجاهزية القصوى لكوادرها كافة، تنفيذاً لخطط الطوارئ وبالتعاون المستمر مع متصرفية اللواء، للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن الحالة الجوية بكل كفاءة واقتدار.
 
 


