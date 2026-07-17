بلدية الرمثا تبحث التعاون مع الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه

واستعرض الجانبان تفاصيل مشروع الحصاد المائي الممول من سفارة مملكة هولندا في عمّان، والذي يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية المائية في مدينة الرمثا.
وأكد المهندس أبو عبيد، أن هذا المشروع يحظى بأهمية بالغة للبلدية، لا سيما وأنه يركز على إنشاء سلسلة من السدود والحفائر المائية في المناطق الواقعة قبل وبعد سد البويضة، مما يسهم بشكل مباشر في الحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على السلامة العامة للمواطنين وممتلكاتهم.
من جانبه، أشار الدكتور مروان الرقاد إلى أن التعاون لا يقتصر على الإنشاءات الهندسية فحسب، بل يشمل برامج تدريبية متقدمة للكوادر الفنية في بلدية الرمثا، وتطوير وتفعيل نظام للإنذار المبكر لضمان استدامة المشاريع ورفع كفاءة التعامل مع الظروف الجوية الطارئة.
وتحرص بلدية الرمثا على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية والدولية، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز من خطط البلدية في تطوير الإدارة المستدامة لموارد المياه وحماية المدينة من التغيرات المناخية.
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