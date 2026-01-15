الخميس 2026-01-15 10:16 م

بلدية الرمثا تعالج حفرة على طريق سد البويضة

بلدية الرمثا تعالج حفرة على طريق سد البويضة
بلدية الرمثا تعالج حفرة على طريق سد البويضة
 
الخميس، 15-01-2026 09:00 م

الوكيل الإخباري-   قال رئيس بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، أن الكوادر الفنية والميدانية في البلدية نجحت في تدارك خطر إنشائي كان يهدد بانهيار الطريق الرئيسي المؤدي إلى سد البويضة وقرية بريقا، مشددًا على أن سرعة الاستجابة حالت دون وقوع مشكلة قد تهدد حياة المواطنين.

اضافة اعلان


وقال أبو عبيد خلال جولة ميدانية لرصد تداعيات المنخفض الجوي وتدفق مياه الأمطار، إن فرق البلدية رصدت وجود تفريغ خطير للتربة والقواعد أسفل العبارات الصندوقية نتيجة القوة الجارفة للمياه جعل الطريق الذي يشهد حركة سير كثيفة، عرضة للانهيار المفاجئ في أي لحظة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

روسيا تطالب بإزالة القيود عن دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

عربي ودولي موسكو تؤكد تمسكها بحل النزاع الأوكراني سياسيًا

وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة في منظمة الصحة العالمية

الأردن والاتحاد الأوروبي يدعوان جميع الأطراف للالتزام باتفاق إنهاء الصراع في غزة

فلسطين شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح

بلدية الرمثا تعالج حفرة على طريق سد البويضة

أخبار محلية بلدية الرمثا تعالج حفرة على طريق سد البويضة

كندا تخصص 28.4 مليون دولار لدعم الأردن في مجالات متعددة

عربي ودولي مقتل كندي في احتجاجات إيران

شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

فلسطين حماس ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن

عربي ودولي جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحزب الله في عدة مناطق لبنانية

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم

أخبار محلية مطارات الأردن تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال العام الماضي



 






الأكثر مشاهدة