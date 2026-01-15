بلدية الرمثا تعالج حفرة على طريق سد البويضة

الوكيل الإخباري- قال رئيس بلدية الرمثا، المهندس جمال أبو عبيد، أن الكوادر الفنية والميدانية في البلدية نجحت في تدارك خطر إنشائي كان يهدد بانهيار الطريق الرئيسي المؤدي إلى سد البويضة وقرية بريقا، مشددًا على أن سرعة الاستجابة حالت دون وقوع مشكلة قد تهدد حياة المواطنين.

