بلدية الرويشد تخلي مركبات جرفتها السيول

وقالت البلدية إنها تلقت بلاغا بوجود مركبات محاصرة بمياه السيول منذ امس الأربعاء، حيث تحركت الكوادر المختصة على الفور إلى المكان، وتم سحب المركبات إلى مواقع آمنة.
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