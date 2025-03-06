 
الخميس 2025-03-06 05:49 م
 

بلدية الرويشد تخلي مركبات جرفتها السيول

تجمع مياه الأمطار
امطار
 
الخميس، 06-03-2025 04:48 م

الوكيل الإخباري-   أخلت كوادر بلدية الرويشد اليوم الخميس عددا من المركبات التي تعرضت للانجراف جراء السيول التي داهمت مناطق جنوب اللواء.

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وقالت البلدية إنها تلقت بلاغا بوجود مركبات محاصرة بمياه السيول منذ امس الأربعاء، حيث تحركت الكوادر المختصة على الفور إلى المكان، وتم سحب المركبات إلى مواقع آمنة.

 
 
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