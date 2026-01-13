بلدية الزرقاء تستجيب فورًا لمعالجة تجمع المياه في عبارة قديمة بحي المصانع

12:28 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، إن الاستجابة السريعة لكوادر البلدية حالت دون تطور ملاحظة فنية في منطقة حي المصانع تمثلت بخروج مياه من عبارة قديمة وارتفاع منسوب المياه إلى الشارع الرئيسي في حي المصانع.





وأوضح الخشمان، أن كوادر البلدية تعاملت مع الملاحظة الواردة، حيث جرى التحرك الفوري نحو الموقع من قبل الفرق المختصة، وتم إنشاء تحويلة للمياه باتجاه مجرى السيل الرئيسي، إلى جانب شفط المياه المتجمعة، ما أسهم في عودة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية دون تسجيل أي مخاطر أو أضرار على المواطنين أو المركبات أو المنازل.



وأكد أن هذه المعالجة السريعة تعكس الخطط الجاهزة والإجراءات الاستباقية التي تنفذها بلدية الزرقاء للتعامل مع أي طارئ خلال الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن الحادثة لم تشكّل أي تهديد للسلامة العامة بفضل التنسيق الفعّال والعمل الميداني المتواصل.



وأشار إلى أن الفرق الفنية المتخصصة والميدانية في البلدية تواصل عملها المكثف على مدار الساعة لتنظيف مجاري الأودية والسيول والعبارات ومناهل تصريف المياه السطحية، وذلك عقب كل منخفض جوي وحالات الهطول المطري، ضمن خطة استباقية تهدف إلى الحد من تجمع المياه وحماية الأرواح والممتلكات.



ولفت إلى تشكيل فرق فنية لمعالجة سقوط الأشجار نتيجة الرياح الشديدة، وتجهيزها بالمعدات والرافعات اللازمة، بالتنسيق المباشر مع شركة الكهرباء الأردنية، حفاظًا على السلامة العامة، مبينًا أن العمل الميداني سيبقى مستمرًا حتى انتهاء الحالة الجوية السائدة، بالتوازي مع استمرار الأعمال الاعتيادية من نظافة عامة وصيانة للآليات والمعدات، بما يعكس الجاهزية العالية والالتزام المسؤول لبلدية الزرقاء في خدمة المواطنين في مختلف الظروف.

