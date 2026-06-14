بلدية الزرقاء تفتح أبواب القرية الحضرية لمؤازرة النشامى

وبحسب بيان صادر عن البلدية اليوم الأحد، تأتي المبادرة بتوجيهات من رئيس لجنة البلدية المهندس خالد الخشمان، تأكيدا على دعم المنتخب الوطني وتعزيز روح الانتماء والالتفاف الشعبي حول "النشامى"، الذين يمثلون الوطن في هذا المحفل الرياضي العالمي.
ودعا الخشمان، المواطنين وعشاق كرة القدم إلى الحضور والمشاركة في هذه الفعالية الوطنية، التي ستقام مع انطلاق أولى مباريات المنتخب عند الساعة 7 صباحا الأربعاء المقبل، حيث سيكون الدخول مجانيا ومتاحا للجميع.
وأكد أن هذه الأجواء الرياضية ستجسد صورة مشرقة للتلاحم الوطني، وتحول الملعب إلى مساحة تجمع الجماهير تحت راية واحدة، في رسالة دعم ومؤازرة تصل من الزرقاء إلى العالم، إذ سيبقى أبناء الوطن خلف "النشامى"، يساندون مسيرتهم ويهتفون لإنجازاتهم في البطولة العالمية.
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