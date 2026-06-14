بلدية الزرقاء تفتح أبواب القرية الحضرية لمؤازرة النشامى

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الزرقاء عن تنظيم بث مباشر لمباريات المنتخب الوطني لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026، عبر شاشات عملاقة بالقرية الحضرية الملكية في الزرقاء، لإتاحة الفرصة أمام أبناء المحافظة لمتابعة مباريات النشامى وسط أجواء وطنية حماسية.

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وبحسب بيان صادر عن البلدية اليوم الأحد، تأتي المبادرة بتوجيهات من رئيس لجنة البلدية المهندس خالد الخشمان، تأكيدا على دعم المنتخب الوطني وتعزيز روح الانتماء والالتفاف الشعبي حول "النشامى"، الذين يمثلون الوطن في هذا المحفل الرياضي العالمي.



ودعا الخشمان، المواطنين وعشاق كرة القدم إلى الحضور والمشاركة في هذه الفعالية الوطنية، التي ستقام مع انطلاق أولى مباريات المنتخب عند الساعة 7 صباحا الأربعاء المقبل، حيث سيكون الدخول مجانيا ومتاحا للجميع.