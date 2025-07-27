بلدية الزرقاء تنفذ جولات تفتيشية ميدانية على دوائرها

وشملت الجولة دوائر التنمية والاستثمار، ورخص المهن، والمسقفات، وتكنولوجيا المعلومات، والتدريب والتأهيل، والرقابة الداخلية، ولجان الأحياء، إضافة إلى الشؤون الصحية. وأكد الخشمان خلال لقائه العاملين في هذه الدوائر أن الميدان هو البوصلة الأولى لمتابعة الأداء وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات.
كما بحث رئيس لجنة بلدية الزرقاء خلال ترأسه اجتماعًا للجنة أملاك البلدية، عدد من الملفات المتعلقة باستثمار الأملاك العامة وتعزيز الإيرادات البلدية، في إطار التوجيه نحو حوكمة الأصول وتحقيق الكفاءة في إدارة الممتلكات البلدية.
إلى ذلك باشرت كوادر قسم الإغلاقات في دائرة رخص المهن تنفيذ قرارات إغلاق المنشآت والمحال التجارية المخالفة وغير المرخصة، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتصويب الأوضاع القانونية.
وبين الخشمان أن "هيبة القانون فوق الجميع"، مشددًا على أن البلدية لن تتهاون مع أي تجاوز على الأنظمة والتعليمات، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا للرقابة وتوسيعًا لعمليات المتابعة الميدانية.
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