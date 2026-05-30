السبت 2026-05-30 11:52 م

بلدية الزرقاء تنفذ حملة شاملة لتنظيف وتعقيم مواقع الأضاحي

السبت، 30-05-2026 11:23 م
الوكيل الإخباري-  أكد رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، أن كوادر البلدية نفذت، في آخر أيام عيد الأضحى المبارك، حملة مكثفة لتنظيف ورش وتعقيم مواقع ذبح الأضاحي في مختلف مناطق المدينة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الصحة العامة وتعزيز البيئة الآمنة للمواطنين.اضافة اعلان


وقال الخشمان، إن فرق البلدية الميدانية واصلت عملها خلال أيام العيد بإشراف مباشر منه، حيث أنجزت أعمال إزالة المخلفات وتنظيف المواقع المخصصة للأضاحي ورشها وتعقيمها، بما يضمن الحد من الآثار البيئية والصحية المترتبة على هذه المواقع ويحافظ على سلامة المجتمع.

وأشار إلى أن البلدية وضعت خطة عمل متكاملة للتعامل مع متطلبات فترة العيد، مستندة إلى جاهزية عالية وتنسيق مستمر بين مختلف المديريات والأقسام المعنية، الأمر الذي أسهم في تنفيذ المهام بكفاءة وسرعة واستدامة.

وثمن الخشمان الجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر البلدية والعاملون في مختلف الدوائر، معربًا عن بالغ شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح خطة البلدية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أن روح المسؤولية والتعاون كانت العامل الأبرز في الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين طوال فترة العيد.
 
 


