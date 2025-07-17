بلدية الزرقاء: لا تهاون مع المخالفات البيئية والصحية في الأحياء السكنية

وأوضح الخشمان ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من عدد من المواطنين، أبلغوه فيه عن قيام أحد الأشخاص في إحدى المناطق السكنية، بتربية الدواجن والحمام والعصافير والأرانب، داخل بيئة تفتقر لأدنى الشروط الصحية، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتناثر الريش، حيث سبب امتعاض السكان القاطنين بالقرب منه.
وبين أن كوادر اللجنة، الذين كانوا في جولة ميدانية روتينية، تلقوا الملاحظة بشكل مباشر من الجيران المتضررين، وعلى الفور تحركت كوادر دائرة الشؤون الصحية إلى العنوان المحدد، وتم إنذار الشخص المخالف وإمهاله 4 أيام فقط لإزالة جميع الحيوانات من داخل منزله، محذرين من أن عدم الاستجابة سيقود إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، وفرض غرامة مالية عليه قد تصل إلى نحو 500 دينار أردني.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يعزي العراق
-
مستشفى الزرقاء الحكومي ينجز تدخلا نوعيا لعلاج آلام مزمنة في الظهر
-
الجيش يعلن عن فتح باب التجنيد - رابط
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في المملكة الأسبوع القادم_أسماء
-
بمشاركة عشرات الآليات .. إخماد حريق مصنع مفروشات في مخيم حطين
-
وزير الثقافة يفتتح مهرجان الشعر النبطي والتراث في المفرق
-
بحث التعاون بين نقابة ملاحة الأردن والعقبة لإدارة وتشغيل الموانئ
-
صدور تعديلات على نظام مجلس الأمن الغذائي في الجريدة الرسمية