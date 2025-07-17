الخميس 2025-07-17 10:52 ص
 

بلدية الزرقاء: لا تهاون مع المخالفات البيئية والصحية في الأحياء السكنية

بلدية الزرقاء
بلدية الزرقاء
 
الخميس، 17-07-2025 10:27 ص

الوكيل الإخباري-    أعلن رئيس اللجنة المعينة لبلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، عن إطلاق حملات ميدانية مكثفة في مختلف مناطق المدينة، لا سيما الأحياء السكنية والشعبية منها على وجه الخصوص، والتي تزايدت فيها ظاهرة تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل، في مخالفة صريحة للاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة لدى دائرة الشؤون الصحية في البلدية.

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وأوضح الخشمان ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من عدد من المواطنين، أبلغوه فيه عن قيام أحد الأشخاص في إحدى المناطق السكنية، بتربية الدواجن والحمام والعصافير والأرانب، داخل بيئة تفتقر لأدنى الشروط الصحية، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتناثر الريش، حيث سبب امتعاض السكان القاطنين بالقرب منه.


وبين أن كوادر اللجنة، الذين كانوا في جولة ميدانية روتينية، تلقوا الملاحظة بشكل مباشر من الجيران المتضررين، وعلى الفور تحركت كوادر دائرة الشؤون الصحية إلى العنوان المحدد، وتم إنذار الشخص المخالف وإمهاله 4 أيام فقط لإزالة جميع الحيوانات من داخل منزله، محذرين من أن عدم الاستجابة سيقود إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، وفرض غرامة مالية عليه قد تصل إلى نحو 500 دينار أردني.

 
 
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