بلدية الزرقاء: لا تهاون مع المخالفات البيئية والصحية في الأحياء السكنية

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس اللجنة المعينة لبلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان، عن إطلاق حملات ميدانية مكثفة في مختلف مناطق المدينة، لا سيما الأحياء السكنية والشعبية منها على وجه الخصوص، والتي تزايدت فيها ظاهرة تربية الحيوانات الأليفة داخل المنازل، في مخالفة صريحة للاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة لدى دائرة الشؤون الصحية في البلدية.

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وأوضح الخشمان ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه تلقى اتصالا هاتفيا من عدد من المواطنين، أبلغوه فيه عن قيام أحد الأشخاص في إحدى المناطق السكنية، بتربية الدواجن والحمام والعصافير والأرانب، داخل بيئة تفتقر لأدنى الشروط الصحية، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتناثر الريش، حيث سبب امتعاض السكان القاطنين بالقرب منه.