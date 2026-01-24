السبت 2026-01-24 10:48 م

بلدية السرو: استكمال تأهيل طريق عين الجمل مرهون باستقرار الحالة الجوية

أعمال تعبيد شوارع لمناطق واسعة في بلدية السرو
بلدية السرو: استكمال تأهيل طريق عين الجمل مرهون باستقرار الحالة الجوية
 
السبت، 24-01-2026 09:12 م
الوكيل الإخباري-    أكد رئيس لجنة بلدية السرو المهندس معاوية الخزاعلة، أن البلدية تضع طريق "عين الجمل" على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن مشكلة هذا الطريق تعود لعام 2014 عندما فُتح الشارع بمسار خاطئ داخل ملكية خاصة، ما أدى إلى صدور حكم قضائي لصالح صاحب الأرض، الأمر الذي استدعى تعديل المسار ليصبح ضمن الحرم القانوني.اضافة اعلان


وأوضح الخزاعلة ردا على مطالب أهالي منطقة سما الروسان في لواء بني كنانة بالتدخل لإنهاء معاناة مرتادي طريق "عين الجمل"، الحيوي، الذي يصل بين دوار سما الروسان وتقاطع بلدة كفرجايز، بعد توقف أعمال إعادة تأهيله، إن البلدية أجرت دراسة هندسية معمقة لتصحيح التعرجات الخطرة وتحسين انسيابية المرور، مؤكداً أن الكوادر الفنية أنهت فرش طبقتين من مادة "البيس كورس".
 
 


