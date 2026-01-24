بلدية السرو: استكمال تأهيل طريق عين الجمل مرهون باستقرار الحالة الجوية

وأوضح الخزاعلة ردا على مطالب أهالي منطقة سما الروسان في لواء بني كنانة بالتدخل لإنهاء معاناة مرتادي طريق "عين الجمل"، الحيوي، الذي يصل بين دوار سما الروسان وتقاطع بلدة كفرجايز، بعد توقف أعمال إعادة تأهيله، إن البلدية أجرت دراسة هندسية معمقة لتصحيح التعرجات الخطرة وتحسين انسيابية المرور، مؤكداً أن الكوادر الفنية أنهت فرش طبقتين من مادة "البيس كورس".
