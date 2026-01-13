بلدية السرو تتعامل مع تجمعات لمياه أمطار

وقال رئيس لجنة البلدية، المهندس معاوية الخزاعلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فرق الطوارئ تعاملت بشكل مباشر وسريع مع الملاحظات كافة،وشملت تنظيف عبارات تصريف أمطار ومجاري سيول ومعالجة تجمع المياه في بعض الشوارع.
