بلدية السرو تتعامل مع تجمعات لمياه أمطار

الوكيل الإخباري- تعاملت غرفة الطوارئ التابعة لبلدية السرو في لواء بني كنانة منذ بدء هطول الأمطار اليوم الثلاثاء مع 4 من ملاحظات واردت إليها، معظمها كانت تجمعات لمياه الأمطار على طريق مثلث بلدة أبدر وأمام بعض المنازل.

