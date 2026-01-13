الثلاثاء 2026-01-13 07:28 م

بلدية السرو تتعامل مع تجمعات لمياه أمطار

الثلاثاء، 13-01-2026 05:23 م

الوكيل الإخباري-   تعاملت غرفة الطوارئ التابعة لبلدية السرو في لواء بني كنانة منذ بدء هطول الأمطار اليوم الثلاثاء مع 4 من ملاحظات واردت إليها، معظمها كانت تجمعات لمياه الأمطار على طريق مثلث بلدة أبدر وأمام بعض المنازل.

وقال رئيس لجنة البلدية، المهندس معاوية الخزاعلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن فرق الطوارئ تعاملت بشكل مباشر وسريع مع الملاحظات كافة،وشملت تنظيف عبارات تصريف أمطار ومجاري سيول ومعالجة تجمع المياه في بعض الشوارع.

 
 


