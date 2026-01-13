بلدية السرو تواصل على مدار الساعة التعامل مع المنخفض الجوي

وطالب الخزاعلة المواطنين في جميع مناطق لواء بني كنانة إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول والعبارات والطرق المنخفضة، داعيا الى الإبلاغ عن أية ملاحظات أو أي طارئ عبر قنوات الاتصال الطارئة المعتمدة حرصاً على السلامة العامة.
ودعا المواطنين الى التواصل مع أرقام غرفة الطوارئ في بلدية السرو: المهندس محمد زياد الروسان: 0777747757، علي ملكاوي: 0777268573.
وكانت البلدية فتحت غرفة طوارئ رئيسة منذ صباح اليوم الثلاثاء، وتمتد لمدة 3 أيام مقبلة.
