بلدية السرو تواصل على مدار الساعة التعامل مع المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- قال رئيس لجنة بلدية السرو المهندس معاوية الخزاعلة، إن كوادر وآليات البلدية تعمل على مدار الساعة وضمن الإمكانيات المتاحة للتعامل مع المنخفض الجوي والحالة الجوية السائدة في المملكة.ه

وطالب الخزاعلة المواطنين في جميع مناطق لواء بني كنانة إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول والعبارات والطرق المنخفضة، داعيا الى الإبلاغ عن أية ملاحظات أو أي طارئ عبر قنوات الاتصال الطارئة المعتمدة حرصاً على السلامة العامة.



ودعا المواطنين الى التواصل مع أرقام غرفة الطوارئ في بلدية السرو: المهندس محمد زياد الروسان: 0777747757، علي ملكاوي: 0777268573.