بلدية السرو في لواء بني كنانة تفتح غرفة طوارئ بسبب الأحوال الجوية

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية السرو التابعة للواء بني كنانة اليوم عن فتح غرفة طوارئ ابتداءً من صباح يوم غد الجمعة الموافق 20/3/2026 وطيلة أيام العيد، وفقاً لنشرات دائرة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي عالي الفعالية.

اضافة اعلان