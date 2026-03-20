الجمعة 2026-03-20 06:00 ص

بلدية السرو في لواء بني كنانة تفتح غرفة طوارئ بسبب الأحوال الجوية

الجمعة، 20-03-2026 12:18 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت بلدية السرو التابعة للواء بني كنانة اليوم عن فتح غرفة طوارئ ابتداءً من صباح يوم غد الجمعة الموافق 20/3/2026 وطيلة أيام العيد، وفقاً لنشرات دائرة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تأثر المملكة بمنخفض جوي عالي الفعالية.

وأهابت بلدية السرو في بيان، بالمواطنين الابتعاد عن الأودية وأماكن جريان المياه تزامناً مع الحالة الجوية المتوقعة وما يرفقها من أمطار غزيرة قد تؤدي إلى تشكل السيول.

 
 


أحدث الأخبار

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يقول إنه لن ينشر قوات في إيران

الأوضاع الجيوسياسية تفرض تحديات تشغيلية ومالية كبيرة على الملكية الاردنية

أخبار الشركات الملكية الأردنية تواصل رحلاتها رغم التطورات الإقليمية وتعزز ربط الأردن بالعالم

جنود من الجيش الأميركي

عربي ودولي الأميركيون يعتقدون أن ترامب سيرسل قوات إلى إيران

فرنسا تعتزم زيادة الضرائب على فاحشي الثراء

عربي ودولي وزير الخارجية الفرنسي يزور إسرائيل الجمعة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عربي ودولي السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري

الإمارات تقول إن أنظمة الدفاع الجوي تعترض الصواريخ والطائرات المسيّرة

عربي ودولي الإمارات تعلن تفكيك شبكة إرهابية

علم الاتحاد الأوروبي

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف استهداف منشآت الطاقة في الشرق الأوسط

البحرين تعترض وتدمر 106 صواريخ و 177 طائرة مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

عربي ودولي البحرين تعلن اعتراض 139 صاروخا و238 مسيّرة



 






الأكثر مشاهدة