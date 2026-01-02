الجمعة 2026-01-02 05:31 م

بلدية السلط: الاستعداد المبكر والصيانة الدورية ركيزتان للتعامل مع الظروف الجوية

هطل مطري
تعبيرية
الجمعة، 02-01-2026 05:16 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، أن الاستعداد المبكر والصيانة الدورية هما الركيزتان الأساسيتان للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها المملكة.اضافة اعلان


وأشاد بالجهود التي بذلتها كوادر البلدية الميدانية العاملة على مدار الساعة بالتعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية وعلى رأسها محافظة البلقاء وشركة الكهرباء ومديريات الأشغال والمياه والهندسة في التعامل مع الحالات والملاحظات خلال المنخفض الجوي الأخير.

وأشار البطاينة إلى تجهيز غرفة عمليات على مدار الساعة للمتابعة الحثيثة والمستمرة لشبكات تصريف مياه الأمطار بشكل استباقي ومراقبة البنية التحتية في شوارع المدينة ضمن الإمكانات المتاحة، ما أسهم في تقليل الآثار السلبية للمنخفض الجوي وتجنب أي أضرار أو عوائق كبيرة.

وبين أنه تم التعامل مع تجمعات للتربة نتيجة انجرافها مع مياه الأمطار وتجمعات مائية في مناطق منخفضة المنسوب، بالإضافة إلى حالات فيضان وإغلاق في مناهل الصرف الصحي داخل بعض المنازل تم تحويلها فورًا إلى الجهة المختصة (سلطة المياه).

كما تعاملت البلدية مع انهيارات تربة وصخور على الطرق وانهيار سلسال حجري تمت معالجته بالكامل وانزلاق بسيط في جدار مقبرة العيزرية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترقيم 43 ألف رأس من الماشية إلكترونيا في البادية الشمالية الغربية

أخبار محلية ترقيم 43 ألف رأس من الماشية إلكترونيا في البادية الشمالية الغربية

هطل مطري

أخبار محلية بلدية السلط: الاستعداد المبكر والصيانة الدورية ركيزتان للتعامل مع الظروف الجوية

حفائر وسدود الحصاد المائي في الطفيلة تستوعب 1.5 مليون متر مكعب من الأمطار

أخبار محلية حفائر وسدود الحصاد المائي في الطفيلة تستوعب 1.5 مليون متر مكعب من الأمطار

وأكد البيان أن حركة الدخول إلى لبنان والخروج منه لا تزال مستمرة بشكل طبيعي عبر مركزي "المصنع" و"القاع" الحدوديين، اللذين يظلان يعملان دون انقطاع.

عربي ودولي انهيار جسر العريضة الحدودي بين لبنان وسوريا

جيش الاحتلال

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق خان يونس

قافلة من المركبات المدرعة تشق طريقها على طول أحد شوارع مدينة المكلا

عربي ودولي المجلس الانتقالي في اليمن يُعلن مقتل سبعة أشخاص في غارات سعودية

علم الصين

عربي ودولي رئيس الصين يستضيف رئيس كوريا الجنوبية وسط توتر مع اليابان

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

فلسطين آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



 






الأكثر مشاهدة