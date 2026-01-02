بلدية السلط: الاستعداد المبكر والصيانة الدورية ركيزتان للتعامل مع الظروف الجوية

05:16 م

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى علي البطاينة، أن الاستعداد المبكر والصيانة الدورية هما الركيزتان الأساسيتان للتعامل مع الظروف الجوية التي تمر بها المملكة.





وأشاد بالجهود التي بذلتها كوادر البلدية الميدانية العاملة على مدار الساعة بالتعاون المثمر مع جميع الجهات المعنية وعلى رأسها محافظة البلقاء وشركة الكهرباء ومديريات الأشغال والمياه والهندسة في التعامل مع الحالات والملاحظات خلال المنخفض الجوي الأخير.



وأشار البطاينة إلى تجهيز غرفة عمليات على مدار الساعة للمتابعة الحثيثة والمستمرة لشبكات تصريف مياه الأمطار بشكل استباقي ومراقبة البنية التحتية في شوارع المدينة ضمن الإمكانات المتاحة، ما أسهم في تقليل الآثار السلبية للمنخفض الجوي وتجنب أي أضرار أو عوائق كبيرة.



وبين أنه تم التعامل مع تجمعات للتربة نتيجة انجرافها مع مياه الأمطار وتجمعات مائية في مناطق منخفضة المنسوب، بالإضافة إلى حالات فيضان وإغلاق في مناهل الصرف الصحي داخل بعض المنازل تم تحويلها فورًا إلى الجهة المختصة (سلطة المياه).



كما تعاملت البلدية مع انهيارات تربة وصخور على الطرق وانهيار سلسال حجري تمت معالجته بالكامل وانزلاق بسيط في جدار مقبرة العيزرية.

